CloneBD - мощная программа для копирования любых незащищенных Blu-Ray дисков на жесткий диск Вашего компьютера или другой Blu-Ray носитель. Приложение отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом с пошаговой структурой. Достаточно будет всего лишь несколько кликов мышки, что клонировать интересующий Вас Blu-Ray диск. Однако, если все-таки возникают сложности, Вы всегда можете воспользоваться подсказками забавного бобренка Берта (находится в правом верхнем углу).

Для копирования можно использовать непосредственно диск в физическом носителе, а также iso-образ или папку, имеющие правильные свойства Blu-Ray. Далее Вы сами определяете элементы клонирования: заголовки, языки голосовой озвучки и субтитров и т.д. В самом быстром варианте можно просто скопировать диск 1:1. Стоит отметить также, что программа поддерживает функцию сжатия формата BD-50 в BD-25, BD-9 или BD-5, что значительно уменьшает размер файла без изменения его качества.

Кроме того, приложение способно не только копировать (клонировать) Blu-Ray диски, но и конвертировать их в один из популярных видеоформатов на Ваш выбор: mp4, .mkv, .avi, а также и для устройств Android, iPhone / iPad, Smart TV и др.

Поддерживается работа со всеми региональными стандартами (A, B, C), отсутствует необходимость установки сторонних драйверов (уже встроен парсер UDF 2.50), обеспечена хорошая согласованность приложения с многоядерными процессорами и аппаратным ускорением NVIDIA CUDA для максимальной скорости копирования и другие полезности.

В общем, с CloneBD Вы получите гораздо больше возможностей для хранения, упорядочивания и просмотра Ваших коллекций Blu-Ray дисков.