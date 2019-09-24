Tencent Gaming Buddy - Android эмулятор, предназначенный в настоящее время для одной единственной игры PUBG Mobile в Windows (хотя существуют способы установки и других игр). Главное в нём — высокая производительность в этой конкретной игре и удобное управление.

Приложения интуитивно понятное, так что любой пользователь сможет легко запустить игру и насладиться ей - после установки эмулятор устанавливает игру автоматически.

Как и другие мобильные эмуляторы, Tencent Gaming Buddy позволяет настраивать оверлей для PUBG Mobile. Элементы управления также зависят от контекста, поэтому, когда вы едете или открываете свой инвентарь, схема управления меняется.

Также присутствует интеграция с Nimo TV, стриминговой платформой, созданной в партнерстве между Tencent и Huya (крупнейшая в Китае потоковая платформа для видеоигр).

Минимальные требования для запуска игры намного ниже, чем у оригинальной PUBG (PUBG Mobile может работать на бюджетных телефонах). Но владельцам производительных ПК доступна возможность переключать разрешение между 720p, 1080p и 2K. Частота кадров ограничена на 30 кадров в секунду (на данный момент). Также имеется регулировка яркости независимо от монитора и поворот окна в портретный режим.