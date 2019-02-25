Battery Mode для Windows

Battery Mode 3.8.9.120

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Описание Battery Mode 3.8.9.120Описание   Скачать Battery Mode 3.8.9.120СКАЧАТЬ (1,71 Мб) Скриншоты Battery Mode 3.8.9.120Скриншоты (2)   Статистика Battery Mode 3.8.9.120Статистика   Отзывы о Battery Mode 3.8.9.120Отзывы (0)  
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3.72 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.72 из 5
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Battery Mode - приложение, которое заменяет стандартный индикатор батареи Windows на более красивый и функциональный, а также добавляет удобное управление подсветкой.

Особенности Battery Mode:

  • Удобное переключение режимов электропитания. Режимы управления питанием позволяют выбирать, что больше нужно в данный момент - производительность или продолжительность работы от батареи.
    • Режим Экономия энергии позволяет увеличить время работы ноутбука до двух раз дольше.
    • Режим Высокая производительность отключает все энергосберегающие функции и повышает быстродействие. Это добавит производительности, снизит подтормаживание системы и добавит FPS в играх.
    • Режим Сбалансированный - система сама будет управлять питанием.
  • Удобное управление подсветкой
    • Теперь не нужно зажимать хитрые комбинации клавиш, чтобы отрегулировать подсветку. Просто откройте Battery Mode и отрегулируйте подсветку ползунком.
    • Надоело прыгание подсветки при подключении зарядного устройства или смене режима питания? Включите опцию Фиксированная яркость экрана - подсветка больше не будет изменяться сама.
  • Горячие клавиши
    • Режимы управления питанием можно переключать с помощью "горячих" клавиш Alt+Pause
    • Используйте вспомогательную программу NextScheme, чтобы переключать режимы в своих скриптах или программах.
Что нового в Battery Mode 3.8.9.120?
  • В планировщик добавлены действия для выключения, перезагрузки, перехода в сон/гибернацию и для отключения/включения экрана
  • Улучшена поддержка HiDPI
  • Исправлена ошибка в работе регулятора подсветки
Скриншоты Battery Mode:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 309
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
 Программа Battery Mode отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Battery Mode

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