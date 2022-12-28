Твоё родословное дерево для Windows
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная (с рекламой)
|Версия:
|22.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Вахопский Р.Э.
|Категория:
|Генеалогия
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 108 | Статистика
|Размер:
|10,11 Мб
Твоё родословное дерево - бесплатное приложение для построения генеалогических (родословных) деревьев, хранения и отображения информации о родственниках и о событиях в их жизни.
Возможности программы Твоё родословное дерево:
- Добавление братьев, сестер, родителей, детей и их фотографий. Возможность автоматического добавление источника каждой новой персоне (при массовом добавлении).
- Удобная навигация между супругами, родителями и детьми.
- Поиск и фильтрация данных.
- Редактирование биографических данных.
- Показ прожитых лет, для живых возраст (при наличии данных). Калькулятор дат (например если известна дата смерти и возраст лет,месяцев,дней).
- Сохранение ветви в виде полноценного сайта.
- Печать ветви в виде иерархической структуры.
- Фотоальбом: добавление фото, комментариев и назначение фотографии нескольким персонам.
- Поиск лиц проживающих по одному адресу и не имеющих родственной связи.
- Графическое представление пола в гриде и выпадающем списке.
- Цветовая настройка грида.
- Проверка на возможный ввод дублей.
- Работа с источниками информации.
- Выгрузка htm-дерева по всем персонам относящимся к конкретной фамилии.
- При привязке образа источника, файл копируется в папку SOUR. В качестве образа источника может быть выбран любой графический файл и pdf.
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Отзывы о программе Твоё родословное дерево
Сергей С. про Твоё родословное дерево 3.3.0.0 [09-09-2022]
Отличная программа! Работает на Windows 7 нормально. Никаких лишних веток, деревьев, кустов и прочих украшений при выводе на печать. Всё лаконично, удобно и по делу. Рекомендую.
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Александр про Твоё родословное дерево 3.3.0.0 [19-06-2020]
Под десяткой будет работать?
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Snem в ответ Александр про Твоё родословное дерево 3.3.0.0 [21-06-2020]
Да
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X про Твоё родословное дерево 3.2.0.0 [08-03-2017]
Классная программа. Работает на XP service pack 3.
2 | 2 | Ответить
Рудольф в ответ Владимир про Твоё родословное дерево 3.3.0.0 [15-06-2017]
Под Win7 программа работает, но требуется запуск с правами администратора. Иногда может не работать из-за локальных настроек MS Office, запрещающих подключение к файлам accsess из внешних программ.
3 | 2 | Ответить
Алекс про Твоё родословное дерево 3.0.0.0 [22-03-2015]
Рудольф в ответ Алекс про Твоё родословное дерево 3.0.0.0 [11-05-2015]
Что за ошибки? Описание, скриншоты автору по почте.
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