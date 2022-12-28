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Твоё родословное дерево для Windows

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Оценка: 3.75/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная (с рекламой)
Версия:22.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Генеалогия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 108 | Статистика
Размер:10,11 Мб
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Твоё родословное дерево - бесплатное приложение для построения генеалогических (родословных) деревьев, хранения и отображения информации о родственниках и о событиях в их жизни.

Возможности программы Твоё родословное дерево: 

  • Добавление братьев, сестер, родителей, детей и их фотографий. Возможность автоматического добавление источника каждой новой персоне (при массовом добавлении).
  • Удобная навигация между супругами, родителями и детьми.
  • Поиск и фильтрация данных.
  • Редактирование биографических данных.
  • Показ прожитых лет, для живых возраст (при наличии данных). Калькулятор дат (например если известна дата смерти и возраст лет,месяцев,дней).
  • Сохранение ветви в виде полноценного сайта.
  • Печать ветви в виде иерархической структуры.
  • Фотоальбом: добавление фото, комментариев и назначение фотографии нескольким персонам.
  • Поиск лиц проживающих по одному адресу и не имеющих родственной связи.
  • Графическое представление пола в гриде и выпадающем списке.
  • Цветовая настройка грида.
  • Проверка на возможный ввод дублей.
  • Работа с источниками информации.
  • Выгрузка htm-дерева по всем персонам относящимся к конкретной фамилии.
  • При привязке образа источника, файл копируется в папку SOUR. В качестве образа источника может быть выбран любой графический файл и pdf.
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Отзывы о программе Твоё родословное дерево

Сергей С. про Твоё родословное дерево 3.3.0.0 [09-09-2022]

Отличная программа! Работает на Windows 7 нормально. Никаких лишних веток, деревьев, кустов и прочих украшений при выводе на печать. Всё лаконично, удобно и по делу. Рекомендую.
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Александр про Твоё родословное дерево 3.3.0.0 [19-06-2020]

Под десяткой будет работать?
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Snem в ответ Александр про Твоё родословное дерево 3.3.0.0 [21-06-2020]

Да
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X про Твоё родословное дерево 3.2.0.0 [08-03-2017]

Классная программа. Работает на XP service pack 3.
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Владимир про Твоё родословное дерево 3.2.0.0 [27-02-2017]

win 7 прога не работает
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Рудольф в ответ Владимир про Твоё родословное дерево 3.3.0.0 [15-06-2017]

Под Win7 программа работает, но требуется запуск с правами администратора. Иногда может не работать из-за локальных настроек MS Office, запрещающих подключение к файлам accsess из внешних программ.
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Алекс про Твоё родословное дерево 3.0.0.0 [22-03-2015]

Под хп не работает. ну её нафиг.
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Рудольф в ответ Алекс про Твоё родословное дерево 3.0.0.0 [11-05-2015]

Что за ошибки? Описание, скриншоты автору по почте.
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