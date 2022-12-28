Отзывы о программе Твоё родословное дерево

Сергей С. Отличная программа! Работает на Windows 7 нормально. Никаких лишних веток, деревьев, кустов и прочих украшений при выводе на печать. Всё лаконично, удобно и по делу. Рекомендую.

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Александр Под десяткой будет работать?

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Snem Александр Да

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X Классная программа. Работает на XP service pack 3.

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Владимир win 7 прога не работает

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Рудольф Владимир Под Win7 программа работает, но требуется запуск с правами администратора. Иногда может не работать из-за локальных настроек MS Office, запрещающих подключение к файлам accsess из внешних программ.

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Алекс Под хп не работает. ну её нафиг.

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