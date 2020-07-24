Семейная летопись - Наверное, у каждого из нас рано или поздно возникает мысль о составлении некоего "семейного архива", в котором хранились бы жизнеописания и фотографии своих родных и близких. Но, к сожалению, у многих эти идеи так и остаются нереализованными... А ведь раньше знание своего генеалогического дерева считалось почти обязательным для любого уважающего себя человека.

Начав создание своей родословной, Вы не только откроете для себя много нового и интересного, но и поймёте, какое это увлекательное, и в то же время трудное занятие. Заодно сможете разобраться и в терминологии родственных связей. Ведь не секрет, что сейчас очень многие не знают, чем же отличается деверь от шурина или сноха от золовки.

Программа поможет Вам успешно справиться со всеми этими задачами! С её помощью Вы сможете хранить информацию обо всех членах Вашей семьи и об их родственных связях, создавать и просматривать фотоальбом, строить генеалогическое дерево любой персоны из Вашей базы данных.

Программа разработана так, что Вы сразу же поймёте, как с ней работать. Основной принцип: максимальная простота и удобство в использовании.

Основные преимущества:

Простой и удобный интерфейс, который легко освоит даже начинающий пользователь. Программа работает без установки! Просто скачайте её, запустите - и сразу начинайте создавать свой семейный архив!

Возможность добавлять и редактировать биографию каждого члена семьи.

Автоматическое построение генеалогического дерева на основе введенных данных. При этом параметры изображения каждого участника дерева можно затем настроить самостоятельно.

Составление персональных фотоальбомов с поддержкой масштабирования и печати снимков.

А также приятные мелочи - удобный список именин и встроенный напоминальщик о днях рождения Ваших родственников и о других важных датах.

В демо-версии присутствует ограничение на количество персон в базе данных - не более 25-ти.