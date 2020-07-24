Программы для Windows » Хобби, увлечения » Генеалогия » Семейная летопись для Windows
Семейная летопись для Windows

Семейная летопись 6.4

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Семейная летопись 6.4Описание   Скачать Семейная летопись 6.4СКАЧАТЬ (31,59 Мб) Скриншоты Семейная летопись 6.4Скриншоты (6)   Статистика Семейная летопись 6.4Статистика   Отзывы о Семейная летопись 6.4Отзывы (18)  
Оцените программу!
4.24 из 5, всего оценок - 30
  • Рейтинг программы - 4.24 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Семейная летопись - Наверное, у каждого из нас рано или поздно возникает мысль о составлении некоего "семейного архива", в котором хранились бы жизнеописания и фотографии своих родных и близких. Но, к сожалению, у многих эти идеи так и остаются нереализованными... А ведь раньше знание своего генеалогического дерева считалось почти обязательным для любого уважающего себя человека.

Начав создание своей родословной, Вы не только откроете для себя много нового и интересного, но и поймёте, какое это увлекательное, и в то же время трудное занятие. Заодно сможете разобраться и в терминологии родственных связей. Ведь не секрет, что сейчас очень многие не знают, чем же отличается деверь от шурина или сноха от золовки.

Программа поможет Вам успешно справиться со всеми этими задачами! С её помощью Вы сможете хранить информацию обо всех членах Вашей семьи и об их родственных связях, создавать и просматривать фотоальбом, строить генеалогическое дерево любой персоны из Вашей базы данных.

Программа разработана так, что Вы сразу же поймёте, как с ней работать. Основной принцип: максимальная простота и удобство в использовании.

Основные преимущества:

  • Простой и удобный интерфейс, который легко освоит даже начинающий пользователь. Программа работает без установки! Просто скачайте её, запустите - и сразу начинайте создавать свой семейный архив!
  • Возможность добавлять и редактировать биографию каждого члена семьи.
  • Автоматическое построение генеалогического дерева на основе введенных данных. При этом параметры изображения каждого участника дерева можно затем настроить самостоятельно.
  • Составление персональных фотоальбомов с поддержкой масштабирования и печати снимков.
  • А также приятные мелочи - удобный список именин и встроенный напоминальщик о днях рождения Ваших родственников и о других важных датах.

В демо-версии присутствует ограничение на количество персон в базе данных - не более 25-ти.

Семейная летопись
Семейная летопись
Семейная летопись
Семейная летопись
Статус программы Демо версия | Цена: от 650 руб.
Ограничение в работе программы25 человек в базе данных
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 14 614
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГенеалогия
ТОП-сегодня раздела "Генеалогия"
 

Family Tree Builder 8.0.8577

Family Tree Builder - одна из лучших программ для составления своего генеалогического древа и исследования семейной истории

Генеалогическое древо семьи 1.0.5

Генеалогическое древо семьи - Программа предназначена для создания истории и генеалогического древа семьи. Включает в себя список членов семьи, их фотографии и

МояСемья 1.96.368

MyFamily - программа, с помощью которой вы сможете легко сохранить семейные фото, традиции, построить генеалогическое дерево и увидеть всю большую семью, которую

Древо Жизни 5.5 сборка 2020.04.20

Древо Жизни — это программа для хранения и отображения информации о людях, имеющих родственные отношения. Жизнь человека представляется последовательностью событий.

Семейная летопись 6.4

Семейная летопись - Программа для построения генеалогического дерева, сохранения и просмотра фотоальбома вашей семьи, определения родственных связей и степеней

Твоё родословное дерево 3.3.0.0

Твоё родословное дерево - бесплатное приложение для построения генеалогических (родословных) деревьев, хранения и отображения информации о родственниках и о событиях

Отзывы о программе Семейная летопись

Антон про Семейная летопись 6.1 [22-07-2020]

Скажите пожалуйста, при вводе родственников старших поколений прячутся ли другие части дерева или же отображаются все сразу))
| | Ответить

Юлия про Семейная летопись 6.1 [05-06-2018]

Демо версия классная,но 1500 дорого!
2 | 2 | Ответить

Юрий про Семейная летопись 5.4 [11-01-2018]

Программа на первый взгляд очень практичная,это то,что мне было надо.Спасибо!
2 | 2 | Ответить

Пётр про Семейная летопись 5.4 [28-02-2016]

Мне Семейная летопись больше понравилась, чем My Heritage.
9 | 2 | Ответить

Михаил про Семейная летопись 5.4 [03-12-2015]

Извиняюсь, но предыдущие 2 отзыва - это какой-то бред. Прога реально суперская.
Только вчера установил матери на ноутбук версию 5.4 - всё работает как часы, без проблем вообще.
Ноутбук весьма средний, кстати (процик Pentium 2.16 ГГц, память 2Гб).
Ничего эта прога не жрёт, ничего не зависает, не лагает - всё зашибись. Кстати, ОС - Win 10, 64 бит!!!
Сам пользуюсь уже 5 лет, последние версии (5.3, 5.4) - реально классные
(у меня на компе, кстати, Win 7, 64 бит - ВСЁ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ).
Поставьте тот же тут упомянутый My Heritage и сравните.
"Семейная Летопись", по-мойму, НАМНОГО приятней !!!
5 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (18) / Добавить отзыв
 