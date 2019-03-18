Family Tree Builder для Windows

Family Tree Builder 8.0.8516

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Family Tree Builder 8.0.8516Описание   Скачать Family Tree Builder 8.0.8516СКАЧАТЬ (49,59 Мб) Скриншоты Family Tree Builder 8.0.8516Скриншоты (7)   Статистика Family Tree Builder 8.0.8516Статистика   Отзывы о Family Tree Builder 8.0.8516Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Family Tree Builder - одна из лучших программ для составления своего генеалогического древа и исследования семейной истории. Удобно, что тут можно вводить не только текстовую информацию, но также добавить фотографии, исторические документы, справки и многое другое.

Все введенные данные (дата рождения, фамилия, место рождения и пр.) анализируются на сайте разработчика, и в случае совпадений между вашим проектом и миллионами других деревьев, вам отправляется соответствующее уведомление, что позволяет находить новых родственников и более точно строить свою родословную. Примечательно, но существует возможность обозначать на карте мира места, откуда родом вы и ваши предки, что сделает ваш проект еще более интересным.

Весьма качественно выполнен раздел построения графиков и отчетов о вашем генеалогическом древе, предоставляя информацию в более удобном для восприятия виде. Так что ведите полную родословную своей семьи, узнавая все о своих предках и пополняя ее новыми данными вместе с Family Tree Builder.

Примечание. Программа полностью бесплатна, но перед использованием необходимо пройти простую регистрацию - указать имя, фамилию, адрес электронной почты и придумать пароль. Кроме того, желательно (но необязательно) ввести адрес проживания и контактный телефон.

Family Tree Builder
Family Tree Builder
Family Tree Builder
Family Tree Builder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 602
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГенеалогия
ТОП-сегодня раздела "Генеалогия"
 

Family Tree Builder 8.0.8506

Family Tree Builder - одна из лучших программ для составления своего генеалогического древа и исследования семейной истории

Генеалогическое древо семьи (Windows 10) 1.1.3.9

Программа для составления генеалогического дерева семьи, которая позволяет существенно облегчить процесс собирания, отображения и организации информации о семейной

МояСемья 1.96.368

MyFamily - программа, с помощью которой вы сможете легко сохранить семейные фото, традиции, построить генеалогическое дерево и увидеть всю большую семью, которую

Древо Жизни 5.0 (от 25.01.2018)

Древо Жизни — это программа для хранения и отображения информации о людях, имеющих родственные отношения. Жизнь человека представляется последовательностью событий.

Семейная летопись 6.1

Семейная летопись - Программа для построения генеалогического дерева, сохранения и просмотра фотоальбома вашей семьи, определения родственных связей и степеней

Твоё родословное дерево 3.3.0.0

Твоё родословное дерево - бесплатное приложение для построения генеалогических (родословных) деревьев, хранения и отображения информации о родственниках и о событиях

скачать Adguard

Отзывы о программе Family Tree Builder

Елена про Family Tree Builder 8.0.8456 [05-08-2018]

Всем привет. Программа супер!!!! Понятная, лёгкая для заполнения, в то же время возможность введения любой информации о родственнике, вплоть до медицинских диагнозов. Синхронизация с сайтом по желанию. Возможность печати плакатов, вывода аналитической информации. Рекомендую.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 