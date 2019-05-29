DAEMON Tools Pro для Windows

DAEMON Tools Pro 8.3.0.0742

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Описание DAEMON Tools Pro 8.3.0.0742Описание   Скачать DAEMON Tools Pro 8.3.0.0742СКАЧАТЬ (32,29 Мб) Скриншоты DAEMON Tools Pro 8.3.0.0742Скриншоты (7)   Статистика DAEMON Tools Pro 8.3.0.0742Статистика   Отзывы о DAEMON Tools Pro 8.3.0.0742Отзывы (3)  
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4.29 из 5, всего оценок - 65
  • Рейтинг программы - 4.29 из 5
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DAEMON Tools Pro - популярный инструмент для эмуляции оптических дисков и виртуализации приводов с дополнительными возможностями монтирования образов. В этой программе Вы можете настроить до 32 одновременно работающих виртуальных приводов в несколько кликов мышки, и точно также быстро смонтировать образы.

Через программу можно запустить практически любой образ оптического диска: .mdx, .mds/.mdf, .iso, .b5t, .b6t, .bwt, .ccd, .cdi, .bin/.cue, .ape/.cue, .flac/.cue, .nrg, .isz. Кроме того, здесь можно смонтировать еще и образы жестких дисков .vhd, и .vmdk, а также образы TrueCrypt и ZIP-архивов. Что же касается создания/конвертирования образов дисков, то любой выше указанный формат или CD/DVD/Blu-ray диск могут быть преобразованы в .mdf/*.mds, *.mdx, *.iso.

Помимо создания и монтирования образов, этот инструмент оснащен функцией записи образов на оптический диск. Перед записью образ можно изменить с помощью встроенного фирменного инструмента Image Editor.

В целом, DAEMON Tools Pro действительно удобен и понятен в управлении, есть мастер создания загрузочных дисков и образов, качественно реализован каталог образов, более продвинутые пользователи имеют возможность тонкой настройки функционала программы. Все это и делает данную программу одним из лучших приложений по работе с образами дисков и эмуляции оптических приводов.

DAEMON Tools Pro
DAEMON Tools Pro
DAEMON Tools Pro
DAEMON Tools Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: $5 в месяц
Ограничение в работе программы14 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)15 / 78 633
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - Эмуляторы приводов
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Отзывы о программе DAEMON Tools Pro

Вадим про DAEMON Tools Pro 8.1.0.0654 [19-02-2017]

На XP не пошло
1 | | Ответить

Krit в ответ Вадим про DAEMON Tools Pro 8.1.0.0654 [19-02-2017]

Поддерживаемые ОС:
Windows Vista, Windows XP до версии 7.0
| 7 | Ответить

ALEXANDER про DAEMON Tools Pro Advanced 7.0.0.555 [27-08-2016]

использую Бесплатную версию Вашей программ несколько лет. Существует ли на данный момент новая бесплатная версия. Не могу скачать с сайта PIRIFORM
2 | 18 | Ответить

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