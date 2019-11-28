DAEMON Tools Ultra для Windows

DAEMON Tools Ultra 5.6.0.1216

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Описание DAEMON Tools Ultra 5.6.0.1216Описание   Скачать DAEMON Tools Ultra 5.6.0.1216СКАЧАТЬ (30,77 Мб) Скриншоты DAEMON Tools Ultra 5.6.0.1216Скриншоты (7)   Статистика DAEMON Tools Ultra 5.6.0.1216Статистика   Отзывы о DAEMON Tools Ultra 5.6.0.1216Отзывы (0)  
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4.27 из 5, всего оценок - 101
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
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DAEMON Tools Ultra - мощное многофункциональное приложение, которое сочетает в себе все основные функции популярного эмулятора оптических приводов DAEMON Tools, отличный и удобный интерфейс, а также ряд дополнительный особенностей для максимально продуктивной работы с дисками и загрузочными устройствами.

В программе можно создавать виртуальные пишущие приводы, причем их количество не ограничено программно - сколько захотите, столько и клонируйте. Записывайте файлы образов дисков вместо "живой" записи CD/DVD. Это удобно, когда на Вы будете пользоваться ПК или ноутбуком, где нет оптического привода, а какое-то приложение или программа (например, игра) в своей работе требует постоянный доступ к ресурсам на оптическом диске. Кроме того, с помощью виртуальных приводов можно проверять свои CD/DVD перед реальной записью, а также свести к минимуму износ физического привода.

Приложение поддерживает работу со всеми известными образами дисков: .mdx, .mds/.mdf, .iso, .b5t, .b6t, .bwt, .ccd, .cdi, .bin/.cue, .ape/.cue, .flac/.cue, .nrg, .isz. Кроме того, доступна конвертация и запись перечисленных образов, а также CD/DVD/Blu-ray дисков в форматы .mdf/.mds, .mdx или .iso.

Конечно же инструмент работает с загрузочными USB-устройствами. Теперь инсталлятор операционной системы может храниться на более надежном, долговечном и компактном устройстве, что позволяет легко и быстро установить/переустановить систему при необходимости.

Стоит выделить и возможность создания и монтирования образов виртуальных жестких дисков (VHD): можно хранить данные в образах VHD-формата и легко получать к ним доступ. Также это приложение позволяет работать и с RAM-дисками, которые используют блоки оперативной памяти. Так Вы добьетесь наилучшей производительности конфигурации Вашего ПК, т.к. все временные файлы будут храниться в самом быстром и отзывчивом модуле памяти.

В целом, DAEMON Tools Ultra построен по принципу All-in-one, вобрав в себя всевозможный функционал по работе с виртуальными приводами и образами дисков. При этом приложение имеет отличный интерфейс и стильный дизайн, пользоваться которыми приятно, легко и интересно.

DAEMON Tools Ultra
DAEMON Tools Ultra
DAEMON Tools Ultra
DAEMON Tools Ultra
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 4600 руб.
Ограничение в работе программы20 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 126 411
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - Эмуляторы приводов
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Отзывы о программе DAEMON Tools Ultra

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