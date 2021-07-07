AutoCAD 360 для Android
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Autodesk Inc.
|Категория:
|CAD
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 814 | Статистика
|Размер:
|459,66 Мб
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AutoCAD 360 - это официальное приложение AutoCAD для Android-устройств, позволяющее полноценно рисовать и чертить фигуры на мобильных девайсах. Здесь для вас доступны функции просмотра, редактирования и совместного использования чертежей AutoCAD, где бы вы ни находились. Посещение рабочей площадки и выполнение полевых работ стало проще благодаря мощным инструментам просмотра и разметки проектов (доступно в интерактивном и автономном режимах). Обмен чертежами с другими пользователями возможен через компьютер, Интернет или мобильные устройства.
Возможности просмотра:
- Открывайте 2D- и 3D-чертежи DWG.
- Работайте в автономном режиме и с легкостью выгружайте изменения при возобновлении подключения к сети.
- Выгружайте и открывайте файлы непосредственно из электронной почты на мобильном устройстве.
- Проверяйте все компоненты файла DWG, включая внешние ссылки, слои и подложки изображений.
- Используйте жесты зумирования и панорамирования для легкой навигации в больших чертежах.
- Используйте службы GPS мобильного устройства для ориентации на чертеже.
Возможности редактирования:
- Создавайте и редактируйте точные формы с помощью привязки.
- Выбирайте, перемещайте, поворачивайте и масштабируйте объекты.
- Добавляйте и редактируйте текстовые аннотации прямо в чертеже - пометки на бумаге больше делать не нужно.
- Проверяйте измерения расстояний на чертеже, находясь на рабочей площадке.
- Сохраняйте изменения в рабочем пространстве AutoCAD 360 в Интернете для обеспечения актуальности чертежей.
Возможности общего доступа:
- Предоставляйте другим пользователям доступ к проектам с помощью мобильного приложения.
- Добавляйте комментарии и изображения и получайте ответы с помощью канала проекта.
- Воспользуйтесь функцией удаленной печати с мобильного устройства с помощью службы HP ePrint & Share.
- Выполняйте печать проектов в файлы PDF или DWF и отправляйте их по электронной почте.
Перед использованием сервиса AutoCAD 360 необходимо зарегистрироваться и создать бесплатную учетную запись.
- новая функция «Трассировка», которая позволяет безопасно просматривать файл DWG и добавлять в него комментарии без изменения существующего чертежа.
- этот выпуск также включает новые протоколы входа, улучшающие защиту учетной записи. Если вы еще не работали с новым выпуском, может отобразиться запрос на подтверждение личности при входе в систему.
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