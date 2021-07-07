AutoCAD 360 для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.40/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:CAD
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 814 | Статистика
Размер:459,66 Мб
СКАЧАТЬ
AutoCAD 360 скриншот № 1
AutoCAD 360 скриншот № 2
AutoCAD 360 скриншот № 3
AutoCAD 360 скриншот № 4

AutoCAD 360 - это официальное приложение AutoCAD для Android-устройств, позволяющее полноценно рисовать и чертить фигуры на мобильных девайсах. Здесь для вас доступны функции просмотра, редактирования и совместного использования чертежей AutoCAD, где бы вы ни находились. Посещение рабочей площадки и выполнение полевых работ стало проще благодаря мощным инструментам просмотра и разметки проектов (доступно в интерактивном и автономном режимах). Обмен чертежами с другими пользователями возможен через компьютер, Интернет или мобильные устройства.

Возможности просмотра:

  • Открывайте 2D- и 3D-чертежи DWG.
  • Работайте в автономном режиме и с легкостью выгружайте изменения при возобновлении подключения к сети.
  • Выгружайте и открывайте файлы непосредственно из электронной почты на мобильном устройстве.
  • Проверяйте все компоненты файла DWG, включая внешние ссылки, слои и подложки изображений.
  • Используйте жесты зумирования и панорамирования для легкой навигации в больших чертежах.
  • Используйте службы GPS мобильного устройства для ориентации на чертеже.

Возможности редактирования:

  • Создавайте и редактируйте точные формы с помощью привязки.
  • Выбирайте, перемещайте, поворачивайте и масштабируйте объекты.
  • Добавляйте и редактируйте текстовые аннотации прямо в чертеже - пометки на бумаге больше делать не нужно.
  • Проверяйте измерения расстояний на чертеже, находясь на рабочей площадке.
  • Сохраняйте изменения в рабочем пространстве AutoCAD 360 в Интернете для обеспечения актуальности чертежей.

Возможности общего доступа:

  • Предоставляйте другим пользователям доступ к проектам с помощью мобильного приложения.
  • Добавляйте комментарии и изображения и получайте ответы с помощью канала проекта.
  • Воспользуйтесь функцией удаленной печати с мобильного устройства с помощью службы HP ePrint & Share.
  • Выполняйте печать проектов в файлы PDF или DWF и отправляйте их по электронной почте.

Перед использованием сервиса AutoCAD 360 необходимо зарегистрироваться и создать бесплатную учетную запись.

Что нового в AutoCAD 360 5.2.1?
  • новая функция «Трассировка», которая позволяет безопасно просматривать файл DWG и добавлять в него комментарии без изменения существующего чертежа.
  • этот выпуск также включает новые протоколы входа, улучшающие защиту учетной записи. Если вы еще не работали с новым выпуском, может отобразиться запрос на подтверждение личности при входе в систему.
ТОП-сегодня раздела "CAD"
 

скачать AutoCAD 360AutoCAD 360 5.2.0

AutoCAD 360 – незаменимый помощник для создания чертежей теперь и на мобильных устройствах....

скачать DWG FastView-CADDWG FastView-CAD 3.3.9

Утилита для быстрого просмотра, создания и редактирования чертежей в форматах .dwg/.dxf....

Отзывы о программе AutoCAD 360

с простой деревни про AutoCAD 360 2.2.1 для Android [21-02-2015]

Полезное приложение.
6 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв