AutoCAD 360 - это официальное приложение AutoCAD для Android-устройств, позволяющее полноценно рисовать и чертить фигуры на мобильных девайсах. Здесь для вас доступны функции просмотра, редактирования и совместного использования чертежей AutoCAD, где бы вы ни находились. Посещение рабочей площадки и выполнение полевых работ стало проще благодаря мощным инструментам просмотра и разметки проектов (доступно в интерактивном и автономном режимах). Обмен чертежами с другими пользователями возможен через компьютер, Интернет или мобильные устройства.

Возможности просмотра:

Открывайте 2D- и 3D-чертежи DWG.

Работайте в автономном режиме и с легкостью выгружайте изменения при возобновлении подключения к сети.

Выгружайте и открывайте файлы непосредственно из электронной почты на мобильном устройстве.

Проверяйте все компоненты файла DWG, включая внешние ссылки, слои и подложки изображений.

Используйте жесты зумирования и панорамирования для легкой навигации в больших чертежах.

Используйте службы GPS мобильного устройства для ориентации на чертеже.

Возможности редактирования:

Создавайте и редактируйте точные формы с помощью привязки.

Выбирайте, перемещайте, поворачивайте и масштабируйте объекты.

Добавляйте и редактируйте текстовые аннотации прямо в чертеже - пометки на бумаге больше делать не нужно.

Проверяйте измерения расстояний на чертеже, находясь на рабочей площадке.

Сохраняйте изменения в рабочем пространстве AutoCAD 360 в Интернете для обеспечения актуальности чертежей.

Возможности общего доступа:

Предоставляйте другим пользователям доступ к проектам с помощью мобильного приложения.

Добавляйте комментарии и изображения и получайте ответы с помощью канала проекта.

Воспользуйтесь функцией удаленной печати с мобильного устройства с помощью службы HP ePrint & Share.

Выполняйте печать проектов в файлы PDF или DWF и отправляйте их по электронной почте.

Перед использованием сервиса AutoCAD 360 необходимо зарегистрироваться и создать бесплатную учетную запись.