DWG FastView-CAD

DWG FastView - приложение для работы с 2D/3D чертежами в формате DWG, с помощью которого можно открывать проекты, созданных в GstarCAD, Auto CAD и других платформах САПР, а также просматривать чертежи в других форматах — dxf и пр.
Ключевые особенности приложения:
Создание, просмотр и редактирование чертежей.
Не требуется регистрации и оффлайн-хранения чертежей.
Поддержка экспорта в форматы PDF, BMP, JPG и PNG.
Разные режимы для просмотра и редактирования.
Возможность загрузки и выгрузки файлов в облачное хранилище для совместного использования.
Увеличение и уменьшение масштаба чертежа с помощью жестов.
Отправка файлов по email с помощью встроенного почтового клиента.
Импорт или загрузка CAD-чертежей вместе с пользовательскими шрифтами и условными обозначениями.
Полный набор решений для конфликтных ситуаций с файлами в облачных хранилищах плюс наглядное отображение статуса файлов в облаке с помощью графических изображений.
Лёгкий переход от 2D- к 3D-режиму, включающему в себя стили 3D-каркас, Реалистичный и 3D-скрытый, а также функции для работы со слоями, видовыми экранами и десять предустановленных изометрических режимов отображения.
Вращение 3D-чертежей с помощью жестов на 360 градусов.
Увеличение отдельных участков чертежей с помощью лупы позволяет быстро получить подробную информацию о деталях чертежа и проверить точность расположения объектов.
Поддержка точного редактирования, при котором пользователь может ограничивать количество координат для перемещения точек.
Поддержка абсолютных 2D-координат, относительных, полярных, 3D-сферических и цилиндрических систем координат.
Поддержка линий, полилиний, кругов, дуг, текста, пометочного облака, прямоугольников, эскизов и пометок, а также управление слоями.
Возможность перемещать, копировать, вращать, изменять масштаб и цвет, измерять объекты и создавать видовые экраны.