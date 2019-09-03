DWG FastView-CAD

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5 DWG FastView - приложение для работы с 2D/3D чертежами в формате DWG, с помощью которого можно открывать проекты, созданных в GstarCAD, Auto CAD и других платформах САПР, а также просматривать чертежи в других форматах — dxf и пр. Ключевые особенности приложения: Создание, просмотр и редактирование чертежей.

Не требуется регистрации и оффлайн-хранения чертежей.

Поддержка экспорта в форматы PDF, BMP, JPG и PNG.

Разные режимы для просмотра и редактирования.

Возможность загрузки и выгрузки файлов в облачное хранилище для совместного использования.

Увеличение и уменьшение масштаба чертежа с помощью жестов.

Отправка файлов по email с помощью встроенного почтового клиента.

Импорт или загрузка CAD-чертежей вместе с пользовательскими шрифтами и условными обозначениями.

Полный набор решений для конфликтных ситуаций с файлами в облачных хранилищах плюс наглядное отображение статуса файлов в облаке с помощью графических изображений.

Лёгкий переход от 2D- к 3D-режиму, включающему в себя стили 3D-каркас, Реалистичный и 3D-скрытый, а также функции для работы со слоями, видовыми экранами и десять предустановленных изометрических режимов отображения.

Вращение 3D-чертежей с помощью жестов на 360 градусов.

Увеличение отдельных участков чертежей с помощью лупы позволяет быстро получить подробную информацию о деталях чертежа и проверить точность расположения объектов.

Поддержка точного редактирования, при котором пользователь может ограничивать количество координат для перемещения точек.

Поддержка абсолютных 2D-координат, относительных, полярных, 3D-сферических и цилиндрических систем координат.

Поддержка линий, полилиний, кругов, дуг, текста, пометочного облака, прямоугольников, эскизов и пометок, а также управление слоями.

Возможность перемещать, копировать, вращать, изменять масштаб и цвет, измерять объекты и создавать видовые экраны.

Оперативная и эффективная поддержка.