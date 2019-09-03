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DWG FastView-CAD для Android

DWG FastView-CAD 3.3.9 для Android

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Описание DWG FastView-CAD 3.3.9 для AndroidОписание   Скачать DWG FastView-CAD 3.3.9 для AndroidСКАЧАТЬ (44,68 Мб) Скриншоты DWG FastView-CAD 3.3.9 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика DWG FastView-CAD 3.3.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о DWG FastView-CAD 3.3.9 для AndroidОтзывы (0)  
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DWG FastView - приложение для работы с 2D/3D чертежами в формате DWG, с помощью которого можно открывать проекты, созданных в GstarCAD, Auto CAD и других платформах САПР, а также просматривать чертежи в других форматах — dxf и пр.

Ключевые особенности приложения:

  • Создание, просмотр и редактирование чертежей.
  • Не требуется регистрации и оффлайн-хранения чертежей.
  • Поддержка экспорта в форматы PDF, BMP, JPG и PNG.
  • Разные режимы для просмотра и редактирования.
  • Возможность загрузки и выгрузки файлов в облачное хранилище для совместного использования.
  • Увеличение и уменьшение масштаба чертежа с помощью жестов.
  • Отправка файлов по email с помощью встроенного почтового клиента.
  • Импорт или загрузка CAD-чертежей вместе с пользовательскими шрифтами и условными обозначениями.
  • Полный набор решений для конфликтных ситуаций с файлами в облачных хранилищах плюс наглядное отображение статуса файлов в облаке с помощью графических изображений.
  • Лёгкий переход от 2D- к 3D-режиму, включающему в себя стили 3D-каркас, Реалистичный и 3D-скрытый, а также функции для работы со слоями, видовыми экранами и десять предустановленных изометрических режимов отображения.
  • Вращение 3D-чертежей с помощью жестов на 360 градусов.
  • Увеличение отдельных участков чертежей с помощью лупы позволяет быстро получить подробную информацию о деталях чертежа и проверить точность расположения объектов.
  • Поддержка точного редактирования, при котором пользователь может ограничивать количество координат для перемещения точек.
  • Поддержка абсолютных 2D-координат, относительных, полярных, 3D-сферических и цилиндрических систем координат.
  • Поддержка линий, полилиний, кругов, дуг, текста, пометочного облака, прямоугольников, эскизов и пометок, а также управление слоями.
  • Возможность перемещать, копировать, вращать, изменять масштаб и цвет, измерять объекты и создавать видовые экраны.
  • Оперативная и эффективная поддержка.
DWG FastView-CAD
DWG FastView-CAD
DWG FastView-CAD
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыCAD
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Отзывы о программе DWG FastView-CAD

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