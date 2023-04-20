FrameDesign - комплексное приложение, предназначенное для инженеров-строителей, инженеров-механиков, архитекторов и других специалистов, занимающихся проектированием и анализом конструкций.

Главное окно приложения имеет стандартный дизайн, который можно настроить, добавляя, перетаскивая и отбрасывая различные элементы. Область инструментов в верхней части экрана предоставляет пользователям ряд элементов на выбор, таких как стойки, шарниры, точки контроля, текст, узлы, ролики, пружины, точки приложения сил, тепловые нагрузки, случаи нагрузки, а также комбинации, удлинения, распределенные силы и моменты.

Приложение очень отзывчиво, и пользователи могут легко добавлять и соединять различные элементы для создания нужной им структуры. Ярлык результатов на панели инструментов обеспечивает просмотр в реальном времени внутренних сил, прогибов и напряжений в конструкции, что позволяет пользователям анализировать конструкцию по ходу работы и вносить необходимые коррективы.

В дополнение к функциям проектирования, FrameDesign предлагает полезные инструменты анализа, такие как масштабирование, измерение и осмотр поверхностей. Эти функции позволяют пользователям получить детальное представление о конструкции и проанализировать ее под разными углами. Функция экспорта приложения позволяет пользователям экспортировать свои проекты из окна настроек.

FrameDesign предлагает ряд опций, таких как настройка элементов видимости пользовательского интерфейса, значений точности, единиц измерения и многое другое. Благодаря этим опциям пользователи могут модифицировать приложение в соответствии со своими уникальными требованиями.

В целом, это мощное приложение, которое предоставляет пользователям ряд инструментов для создания и анализа сложных конструкций. Любой человек, работающий в инженерной отрасли, найдет этот инструмент полезным, поскольку он удобен в использовании, отзывчив и предоставляет множество возможностей для настройки.