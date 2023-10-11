KeepSafe для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 5 533 | Статистика
Размер:34,64 Мб
СКАЧАТЬ
KeepSafe скриншот № 1
KeepSafe скриншот № 2
KeepSafe скриншот № 3
KeepSafe скриншот № 4

KeepSafe - весьма полезное приложение, которое надежно скроет от посторонних глаз ваши личные фотографии и видео. Делать что-то особенное для этого не надо - просто придумайте надежный цифровой пароль (PIN-код) и определитесь с медиаконтентом, который хотите спрятать. Выбранные фотографии или видеоролики исчезнут из общей галереи, и никто даже не догадается, что на вашем устройстве имеются еще другие фото и видео.

Теперь только вы контролируете приватность ваших файлов. KeepSafe одинаково хорошо работает как на Android-планшетах, так и смартфонах. Удобно, что можно создавать отдельные альбомы, распределив содержимое по тематике, событиям или другим предпочтениям. Прямо в приложении все картинки просматриваются в полноэкранном режиме, есть возможность увеличивать и уменьшать изображения, запустить слайд-шоу. Более того, при необходимости вы тут же можете делать новые видео или фотографии.

Если необходимость в сокрытии отпадает, вы легко вернете весь контент в общую галерею. Интересно, что через KeepSafe вы сможете делиться фотографиями, а использование функции "Безопасная отправка" позволяет показать свои фотографии только на ограниченное время. Пользоваться приложением легко и интуитивно понятно, а вот польза очевидна - конфиденциальные фото и видео не станут достоянием общественности, обеспечив вам спокойствие за свою приватность.

Что нового в KeepSafe 12.3.0?
  • Улучшения скорости.
  • Улучшения стабильности.
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

скачать Фото на документыФото на документы 1.1.70

Приложение позволяет легко создавать высококачественные фото на документы из снимков...

скачать PicsArt - ФотостудияPicsArt - Фотостудия 17.8.6

PicsArt Фоторедактор – мощный фоторедактор, позволяющий создавать и редактировать...

скачать HD CameraHD Camera 1.6.2

Камера для Android предоставляет удобный и мощный инструмент для фото- и видеосъемки, а также...

скачать FotorFotor 7.3.25.172

Fotor – простой в использовании и обладающий широкими возможностями фоторедактор....

скачать ФотосканерФотосканер 1.5.2.242191532

Фотосканер - вдохните новую жизнь в свои старые фотографии с новым замечательным...

скачать InstaSaveInstaSave 1.1.7

Бесплатный и простой в использовании загрузчик Android-смартфонов и планшетов, благодаря...

Отзывы о программе KeepSafe

Admin

Отзывов о программе KeepSafe 12.3.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв