KeepSafe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KeepSafe
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 5 533 | Статистика
|Размер:
|34,64 Мб
|СКАЧАТЬ
KeepSafe - весьма полезное приложение, которое надежно скроет от посторонних глаз ваши личные фотографии и видео. Делать что-то особенное для этого не надо - просто придумайте надежный цифровой пароль (PIN-код) и определитесь с медиаконтентом, который хотите спрятать. Выбранные фотографии или видеоролики исчезнут из общей галереи, и никто даже не догадается, что на вашем устройстве имеются еще другие фото и видео.
Теперь только вы контролируете приватность ваших файлов. KeepSafe одинаково хорошо работает как на Android-планшетах, так и смартфонах. Удобно, что можно создавать отдельные альбомы, распределив содержимое по тематике, событиям или другим предпочтениям. Прямо в приложении все картинки просматриваются в полноэкранном режиме, есть возможность увеличивать и уменьшать изображения, запустить слайд-шоу. Более того, при необходимости вы тут же можете делать новые видео или фотографии.
Если необходимость в сокрытии отпадает, вы легко вернете весь контент в общую галерею. Интересно, что через KeepSafe вы сможете делиться фотографиями, а использование функции "Безопасная отправка" позволяет показать свои фотографии только на ограниченное время. Пользоваться приложением легко и интуитивно понятно, а вот польза очевидна - конфиденциальные фото и видео не станут достоянием общественности, обеспечив вам спокойствие за свою приватность.
- Улучшения скорости.
- Улучшения стабильности.
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Admin
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