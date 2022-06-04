PaintCAD 4Windows - графический редактор для пиксель-арта и просто рисования, основанный на концепции мобильного ява/андроид-редактора изображений PaintCAD. PaintCAD 4Windows разрабатывался для управления с клавиатуры без использования мыши, что особенно удобно для использования программы на ноутбуках, когда Вы, например, находитесь в пути - метро, автобус, электричка и т.д. Для устройств с сенсорным управление предусмотрена виртуальная клавиатура. Кроме того, можно использовать стилус, если он у Вас есть.

Основные возможности PaintCAD 4Windows: