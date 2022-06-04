PaintCAD 4Windows для Windows
|Оценка:
|4.87/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.0.1254 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BlackStrip Studios
|Категории:
|Анимация - Иконки и курсоры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 215 | Статистика
|Размер:
|13,6 Мб
PaintCAD 4Windows - графический редактор для пиксель-арта и просто рисования, основанный на концепции мобильного ява/андроид-редактора изображений PaintCAD. PaintCAD 4Windows разрабатывался для управления с клавиатуры без использования мыши, что особенно удобно для использования программы на ноутбуках, когда Вы, например, находитесь в пути - метро, автобус, электричка и т.д. Для устройств с сенсорным управление предусмотрена виртуальная клавиатура. Кроме того, можно использовать стилус, если он у Вас есть.
Основные возможности PaintCAD 4Windows:
- Рисование примитивных графических картинок и текста.
- Масса встроенных эффектов: цветность, яркость, контрастность, гамма, цвет, 3D, огранка, градиент, сглаживание, обрисовка, тень, свечение, звезды, жара, снег, пламя, адский огонь, возгорание по траектории, сепия, серость, рельеф, резкость, глюки, спрей, термо, цветозамена, обмен каналов, черно-белый, цветная шерсть и др.
- Увеличение малоцветных изображений без потери качества с помощью эффекта «Расширитель».
- Заливка нарисованных объектов с помощью текстуры инструментом "Мозаика".
- Быстрое рисование анимации.
- Создание своих собственных PCF-шрифтов с нуля или с использованием Windows-шрифтов.
- Использование веб-камеры для съемки одиночных кадров или видео.
- Снятые кадры или нарисованные картинки можно монтировать в Очереди кадров и собирать в AVI-видеофайл с выбором кодека.
- Готовые AVI-видеофайлы можно разбирать на кадры.
- Для разработчиков игр и создателей веб-страниц есть возможность рисовать мозаичные карты из элементов (тайлов), соединяющихся друг с другом.
- Рисование картинки с полупрозрачностью и сохранение их в PNG.
- Обработка пачки кадров выбранными эффектами.
- Создание 3D-картинкок, используя режим 3D-рисования.
- Создание и редактировать WAV-файлов: звуковые эффекты, музыка, озвучка для AVI файлов с помощью звукового редактора Qmpot.
- набор известных палитр "из коробки", выбор одной из палитр (с предпросмотром!) при создании нового файла
- полноценная работа в 8-битном режиме с малоцветными UNI-палитрами (кроме старой 256-цветной UNI-палитры теперь есть 128-, 64-, 32-, 16-, 8-цветные), применение любых эффектов к малоцветным изображениям с такими палитрами
- кроме UNI-палитры (подтаскивающей цвета открываемого рисунка к своим) и Гиперпалитры (собирающей готовые цвета с открываемого рисунка) теперь есть возможность подтащить цвета рисунка к ЛЮБОЙ текущей палитре (заранее созданной/загруженной и находящейся в окне палитры) по различным алгоритмам:
- поиск точного аналога цвета в палитре (или нулевой цвет если аналог не найден)
- поиск ближайшего цвета
- поиск 2, 3 или 4 ближайших цветов и их замешивание по рассчитанной вероятности
- настройка виртуальной клавиатуры (масштаб, привязка по вертикали) чтоб удобней на планшете было рисовать пальцем/стилусом
- более полное описание изменений находится в главном меню в подменю "Помощь" - "О программе PaintCAD"
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