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AnimaShooter Capture 3.8.9.27
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4.33 из 5, всего оценок - 3
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- Рейтинг программы - 4.33 из 5
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AnimaShooter Capture - профессиональная программа для покадровой съёмки анимационных фильмов с помощью фотокамер Canon EOS.
Приложение поддерживает любые цифровые зеркальные камеры Canon, которые могут управляться дистанционно с ПК и имеют функцию Live View (например Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 5D Mark II/III/IV, Canon EOS 6D, 7D, 40D, 50D, 60D, 70D, 550D, 600D, 650D, Canon EOS Digital Rebel, Canon EOS Kiss и т.п.
Также программа будет работать с любой UVC совместимой веб-камерой, например Microsoft LifeCam Cinema 720P HD/1080p HD, Logitech c920 и др.
Основные возможности:
- Поддержка большинства камер Canon EOS с поддержкой функции Live View.
- Автоматическое определение подключенных камер.
- Возможность использовать вебкамеру или видеокамеру для создания анимационных фильмов.
- Прямой доступ к отснятым кадрам (RAW/JPG/TIFF).
- Увеличение изображения, полученного от камеры (Live View).
- Наличие инструментов для работы с диапазоном кадров для экспорта.
- Компенсация экспозиции относительно положения стандартной метки экспозиции.
- Эксполист в формате PDF.
- Превью на отдельном мониторе.
- RAM-превью.
- Съёмка нескольких кадров одним щелчком мыши.
- Экспорт секвенций в форматах PNG, JPG, TIFF или WEBP.
- Экспорт видео в формате WebM , OGV , AVI, либо без компрессии. Вы также можете экспортировать вашу работу в виде анимации WebP.
- RGB гистограмма.
- Ротоскопия и режим кальки.
- Управление через Keypad.
- Режимы наложения (blend modes SVG 1.2).
- Наличие разнообразных фильтров.
- Видеоплеер в отдельном окне.
- Цейтрафер (Time Lapse).
- Автосохранение и многое другое.
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