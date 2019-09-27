AnimaShooter Capture для Windows

AnimaShooter Capture 3.8.9.27

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Описание AnimaShooter Capture 3.8.9.27Описание   Скачать AnimaShooter Capture 3.8.9.27СКАЧАТЬ (24,98 Мб) Скриншоты AnimaShooter Capture 3.8.9.27Скриншоты (1)   Статистика AnimaShooter Capture 3.8.9.27Статистика   Отзывы о AnimaShooter Capture 3.8.9.27Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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AnimaShooter Capture - профессиональная программа для покадровой съёмки анимационных фильмов с помощью фотокамер Canon EOS.

Приложение поддерживает любые цифровые зеркальные камеры Canon, которые могут управляться дистанционно с ПК и имеют функцию Live View (например Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 5D Mark II/III/IV, Canon EOS 6D, 7D, 40D, 50D, 60D, 70D, 550D, 600D, 650D, Canon EOS Digital Rebel, Canon EOS Kiss и т.п.

Также программа будет работать с любой UVC совместимой веб-камерой, например Microsoft LifeCam Cinema 720P HD/1080p HD, Logitech c920 и др.

Основные возможности:

  • Поддержка большинства камер Canon EOS с поддержкой функции Live View.
  • Автоматическое определение подключенных камер.
  • Возможность использовать вебкамеру или видеокамеру для создания анимационных фильмов.
  • Прямой доступ к отснятым кадрам (RAW/JPG/TIFF).
  • Увеличение изображения, полученного от камеры (Live View).
  • Наличие инструментов для работы с диапазоном кадров для экспорта.
  • Компенсация экспозиции относительно положения стандартной метки экспозиции.
  • Эксполист в формате PDF.
  • Превью на отдельном мониторе.
  • RAM-превью.
  • Съёмка нескольких кадров одним щелчком мыши.
  • Экспорт секвенций в форматах PNG, JPG, TIFF или WEBP.
  • Экспорт видео в формате WebM , OGV , AVI, либо без компрессии. Вы также можете экспортировать вашу работу в виде анимации WebP.
  • RGB гистограмма.
  • Ротоскопия и режим кальки.
  • Управление через Keypad.
  • Режимы наложения (blend modes SVG 1.2).
  • Наличие разнообразных фильтров.
  • Видеоплеер в отдельном окне.
  • Цейтрафер (Time Lapse).
  • Автосохранение и многое другое.
AnimaShooter Capture
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 3700 руб.
Ограничение в работе программы21 день
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 196
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Анимация
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Отзывы о программе AnimaShooter Capture

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