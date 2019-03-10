True Launch Bar - программа предназначена для расширения возможностей Панели быстрого запуска. Поможет организовать в системе нахождение и быстрый запуск нужных приложений.

Программа может на основе какой-либо папки создать всплывающее меню, в котором будут содержаться внесённые пользователем ярлыки для быстрого запуска приложений. На любую программу из такого меню можно назначить горячую клавишу. Таких всплывающих меню можно создать любое количество.

True Launch Bar значительно расширяет свои возможности с помощью подключаемых плагинов, причём, возможности плагинов весьма обширны (от мониторинга дискового пространства до показа погоды вашего региона в реальном времени). Поддерживаются скины.