True Launch Bar для Windows

True Launch Bar 7.5

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Описание True Launch Bar 7.5Описание   Скачать True Launch Bar 7.5СКАЧАТЬ (12,84 Мб) Скриншоты True Launch Bar 7.5Скриншоты (6)   Статистика True Launch Bar 7.5Статистика   Отзывы о True Launch Bar 7.5Отзывы (6)  
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4.42 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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True Launch Bar - программа предназначена для расширения возможностей Панели быстрого запуска. Поможет организовать в системе нахождение и быстрый запуск нужных приложений.

Программа может на основе какой-либо папки создать всплывающее меню, в котором будут содержаться внесённые пользователем ярлыки для быстрого запуска приложений. На любую программу из такого меню можно назначить горячую клавишу. Таких всплывающих меню можно создать любое количество.

True Launch Bar значительно расширяет свои возможности с помощью подключаемых плагинов, причём, возможности плагинов весьма обширны (от мониторинга дискового пространства до показа погоды вашего региона в реальном времени). Поддерживаются скины.

Что нового в True Launch Bar 7.5?
  • Исправлены ошибки
True Launch Bar
True Launch Bar
True Launch Bar
True Launch Bar
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.90
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 164
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБыстрый запуск, доступ - Расширения
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Отзывы о программе True Launch Bar

n000b про True Launch Bar 7.3 [19-01-2017]

начиная с версии 7.0 - ПЛАТНАЯ ДЛЯ ВСЕХ.
никаких бесплатностей для "русской локализации"
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Valeriy про True Launch Bar 5.0 [18-10-2010]

А что делать если Винда английская (корпоративная версия)?
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LoKerMan про True Launch Bar 4.4/4.4.13 RC5 [01-10-2010]

Версия для бывшего СССР - БЕСПЛАТНО!!! то есть если ТЫ пользуешся ей на рус.яз и винда твоя RUS. При установке выбираешь русский И ВСЁ. об этом на их сайте всё написано :)
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VLADzx про True Launch Bar 4.4 [09-05-2009]

огромное спс разработчикам!
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avalat про True Launch Bar 4.2.3 Beta [01-02-2008]

удобная штучка....!
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