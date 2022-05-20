Kaspersky Get System Info для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.60/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.2.24 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Мониторинг, Анализ
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 273 | Статистика
Размер:12,74 Мб
Kaspersky Get System Info скриншот № 1
Kaspersky Get System Info скриншот № 2

Kaspersky Get System Info - бесплатная утилита предназначенная для сбора необходимой информации о вашей системе. Собирает полную информацию обо всем оборудовании и программном обеспечении установленном на компьютере пользователя. Помогает в короткие сроки обнаружить неисправное оборудование и устранить проблемы в системе, вызванные отказом некоторых ее элементов.

GetSystemInfo сканирует и создает пакет отчетов. Есть возможность сохранить полученную информацию, в специальные файлы, упакованные в архив формата ZIP. При возникновении проблем данный архив отчетов можно отправить службе техподдержки Лаборатории Касперского.

Программа собирает следующую информацию:

  • общая информация о компьютере и операционной системе (сведения о процессоре, памяти, версии БИОСа, структуре локальных дисков, установленных приложениях, содержании файла HOSTS и проч.);
  • список активных процессов, служб, драйверов;
  • сведения о приложениях и драйверах, требующих обновления;
  • конфликты в системе, вызванные несоответствием между установленными драйверами и некоторыми устройствами, а также между некоторыми элементами и компонентами системы;
  • показывает неизвестные и возможно зараженные объекты.
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг, Анализ"
 

скачать SandboxieSandboxie 5.55.21 / 1.0.21 Plus

Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит...

скачать Expert HomeExpert Home 4.5

Expert Home - бесплатное приложение, которое представляет собой домашнюю систему наблюдения....

скачать 64IP Port Scanner64IP Port Scanner 1.2

64IP Port Scanner - шустрая программа для сканирования локального компьютера или любого хоста на...

скачать Security Task ManagerSecurity Task Manager 2.3e

Security Task Manager - надежный и эффективный инструмент для поиска, обнаружения и последующего...

скачать Zemana AntiMalwareZemana AntiMalware 3.1.495

Zemana AntiMalware - облачное антивирусное решение, которое способно глубоко сканировать компьютер, выявляя вредоносные и нежелательные программы...

скачать JETLOGGERJETLOGGER 2.2 build 91503

JETLOGGER - приложение, которое позволяет в максимально полном объеме фиксировать данные о...

Отзывы о программе Kaspersky Get System Info

Admin

Отзывов о программе Kaspersky Get System Info 6.2.2.24 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв