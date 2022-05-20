Kaspersky Get System Info для Windows
|Оценка:
|4.60/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.2.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kaspersky Lab
|Категория:
|Мониторинг, Анализ
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 273 | Статистика
|Размер:
|12,74 Мб
Kaspersky Get System Info - бесплатная утилита предназначенная для сбора необходимой информации о вашей системе. Собирает полную информацию обо всем оборудовании и программном обеспечении установленном на компьютере пользователя. Помогает в короткие сроки обнаружить неисправное оборудование и устранить проблемы в системе, вызванные отказом некоторых ее элементов.
GetSystemInfo сканирует и создает пакет отчетов. Есть возможность сохранить полученную информацию, в специальные файлы, упакованные в архив формата ZIP. При возникновении проблем данный архив отчетов можно отправить службе техподдержки Лаборатории Касперского.
Программа собирает следующую информацию:
- общая информация о компьютере и операционной системе (сведения о процессоре, памяти, версии БИОСа, структуре локальных дисков, установленных приложениях, содержании файла HOSTS и проч.);
- список активных процессов, служб, драйверов;
- сведения о приложениях и драйверах, требующих обновления;
- конфликты в системе, вызванные несоответствием между установленными драйверами и некоторыми устройствами, а также между некоторыми элементами и компонентами системы;
- показывает неизвестные и возможно зараженные объекты.
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