Western Digital Kitfox для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Датский
|Разработчик:
|Western Digital Corporation
|Категория:
|Мониторинг, Анализ
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|99.21 Мб
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Western Digital Kitfox — программа для мониторинга и диагностики жёстких дисков производства Western Digital. Подходит для работы как с внутренними, так и с внешними накопителями, помогает контролировать техническое состояние дисков, отслеживать текущие рабочие параметры, мониторить температуру накопителя и своевременное находить потенциальные проблемы.
С помощью приложения можно получить информацию о модели подключённого диска, его ёмкости, версии прошивки и наличии доступных обновлений. Дает возможность узнать данные SMART и отследить ключевые характеристики накопителя: количество циклов перезаписи, время наработки, ошибки чтения и другие важные параметры. Все сведения представлены в структурированном виде в удобном интерфейсе, что позволяет быстро ориентироваться даже при анализе нескольких устройств. А также предлагает инструмент для безопасного удаления данных, что особенно полезно при утилизации или передаче жёсткого диска другим пользователям.
Список основных возможностей Western Digital Kitfox:
- Дает возможность мониторить состояния и характеристик жёстких дисков Western Digital.
- Поддерживает аналих внутренних и внешних накопителей.
- Отображает информацию о модели, прошивке, объёме и обновлениях.
- Дает доступ к чтению и интерпретации SMART-атрибутов.
- Отслеживает температуры накопителя и оповещает о значительных изменениях.
- Предлагает безопасное удаление данных перед утилизацией накопителя.
- Разработана официально компанией Western Digital как преемник DLGDIAG.
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