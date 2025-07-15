Western Digital Kitfox — программа для мониторинга и диагностики жёстких дисков производства Western Digital. Подходит для работы как с внутренними, так и с внешними накопителями, помогает контролировать техническое состояние дисков, отслеживать текущие рабочие параметры, мониторить температуру накопителя и своевременное находить потенциальные проблемы.

С помощью приложения можно получить информацию о модели подключённого диска, его ёмкости, версии прошивки и наличии доступных обновлений. Дает возможность узнать данные SMART и отследить ключевые характеристики накопителя: количество циклов перезаписи, время наработки, ошибки чтения и другие важные параметры. Все сведения представлены в структурированном виде в удобном интерфейсе, что позволяет быстро ориентироваться даже при анализе нескольких устройств. А также предлагает инструмент для безопасного удаления данных, что особенно полезно при утилизации или передаче жёсткого диска другим пользователям.

Список основных возможностей Western Digital Kitfox: