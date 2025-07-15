Western Digital Kitfox для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Датский
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Категория:Мониторинг, Анализ
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Размер:99.21 Мб
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Western Digital Kitfox — программа для мониторинга и диагностики жёстких дисков производства Western Digital. Подходит для работы как с внутренними, так и с внешними накопителями, помогает контролировать техническое состояние дисков, отслеживать текущие рабочие параметры, мониторить температуру накопителя и своевременное находить потенциальные проблемы.

С помощью приложения можно получить информацию о модели подключённого диска, его ёмкости, версии прошивки и наличии доступных обновлений. Дает возможность узнать данные SMART и отследить ключевые характеристики накопителя: количество циклов перезаписи, время наработки, ошибки чтения и другие важные параметры. Все сведения представлены в структурированном виде в удобном интерфейсе, что позволяет быстро ориентироваться даже при анализе нескольких устройств. А также предлагает инструмент для безопасного удаления данных, что  особенно полезно при утилизации или передаче жёсткого диска другим пользователям.

Список основных возможностей Western Digital Kitfox:

  • Дает возможность мониторить состояния и характеристик жёстких дисков Western Digital.
  • Поддерживает аналих внутренних и внешних накопителей.
  • Отображает информацию о модели, прошивке, объёме и обновлениях.
  • Дает доступ к чтению и интерпретации SMART-атрибутов.
  • Отслеживает температуры накопителя и оповещает о значительных изменениях.
  • Предлагает безопасное удаление данных перед утилизацией накопителя.
  • Разработана официально компанией Western Digital как преемник DLGDIAG.
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