JETLOGGER - простая и удобная в использовании программа-кейлоггер, которая позволяет в скрытом режиме проследить за действиями сотрудников вашей организации в рабочее время или детей во время вашего отсутствия.

Работая на компьютере абсолютно незаметно, утилита собирает информацию о всех запущенных программах и играх, подсчитывает сколько времени было потрачено на каждую из них, сохраняет историю посещенных сайтов, набранный на клавиатуре текст, а также периодически делает снимки экрана и веб-камеры.

Всю информацию программа может отправлять на ваш электронный адрес, облако или FTP-сервер. Кроме того, однажды установив программу на наблюдаемый компьютер, вы сможете в любое время подключаться к нему удаленно и просматривать всю историю активности прямо со своего компьютера в режиме реального времени.

Основные функции:

Скрытая запись происходящего на экране компьютера

Сохранение набранного на клавиатуре текста (кейлоггер)

Запись истории посещенных сайтов

Отслеживание запросов в поисковиках Google, Яндекс, Bing и пр.

Снимки с веб-камеры

Сохранение информации из буфера обмена

Отслеживание операций с файлами

Подсчет времени активности и бездействия пользователя

Возможности и преимущества:

Предельно простой и понятный интерфейс

Детальные отчеты о действиях и общая статистика

Наглядные диаграммы и графики, позволяющие быстро понять на что именно тратилось проведенное за компьютером время

Доставка отчетов на электронную почту, облако, папку или FTP-сервер

Удаленное подключение к наблюдаемому компьютеру для просмотра событий в режиме реального времени

Абсолютно скрытый режим работы. Интерфейс программы можно открыть только нажав специальную комбинацию клавиш и введя секретный пароль.

Несмотря на обилие функций, пользоваться JETLOGGER очень просто - установка выполняется в один клик, и уже через несколько секунд программа готова к началу отслеживания активности на компьютере без какой-либо обязательной настройки.