JETLOGGER для Windows

Скачать JETLOGGER 2.0 Build 91120СКАЧАТЬ
JETLOGGER 2.0 Build 91120Описание
Отзывы о JETLOGGER 2.0 Build 91120Отзывы
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4.81 из 5, всего оценок - 198
  • Рейтинг программы - 4.81 из 5
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JETLOGGER - простая и удобная в использовании программа-кейлоггер, которая позволяет в скрытом режиме проследить за действиями сотрудников вашей организации в рабочее время или детей во время вашего отсутствия.

Работая на компьютере абсолютно незаметно, утилита собирает информацию о всех запущенных программах и играх, подсчитывает сколько времени было потрачено на каждую из них, сохраняет историю посещенных сайтов, набранный на клавиатуре текст, а также периодически делает снимки экрана и веб-камеры.

Всю информацию программа может отправлять на ваш электронный адрес, облако или FTP-сервер. Кроме того, однажды установив программу на наблюдаемый компьютер, вы сможете в любое время подключаться к нему удаленно и просматривать всю историю активности прямо со своего компьютера в режиме реального времени.

Основные функции:

  • Скрытая запись происходящего на экране компьютера
  • Сохранение набранного на клавиатуре текста (кейлоггер)
  • Запись истории посещенных сайтов
  • Отслеживание запросов в поисковиках Google, Яндекс, Bing и пр.
  • Снимки с веб-камеры
  • Сохранение информации из буфера обмена
  • Отслеживание операций с файлами
  • Подсчет времени активности и бездействия пользователя

Возможности и преимущества:

  • Предельно простой и понятный интерфейс
  • Детальные отчеты о действиях и общая статистика
  • Наглядные диаграммы и графики, позволяющие быстро понять на что именно тратилось проведенное за компьютером время
  • Доставка отчетов на электронную почту, облако, папку или FTP-сервер
  • Удаленное подключение к наблюдаемому компьютеру для просмотра событий в режиме реального времени
  • Абсолютно скрытый режим работы. Интерфейс программы можно открыть только нажав специальную комбинацию клавиш и введя секретный пароль.

Несмотря на обилие функций, пользоваться JETLOGGER очень просто - установка выполняется в один клик, и уже через несколько секунд программа готова к началу отслеживания активности на компьютере без какой-либо обязательной настройки.

Что нового в JETLOGGER 2.0 Build 91120?
  • Значительно расширен функционал удаленного мониторинга: теперь можно наблюдать за происходящим на экране в режиме реального времени, удаленно настроить или удалить программу
  • Добавлена возможность синхронизации журналов между компьютерами через облако, FTP-сервер и сетевую папку
  • Добавлен экспорт отчетов в формат HTML для просмотра в браузере
  • Добавлена возможность отслеживать работу только в определенных программах
  • Автозагрузка: теперь можно исключить учетные записи, слежение за которыми не требуется
  • Доставка отчетов: теперь для удобства информация в отчетах разбита по категориям
  • Доставка отчетов: добавлена возможность получать скриншоты в ZIP-архиве
  • Добавлена поддержка серверных ОС
  • Активация: исправлена проблема, которая периодически приводила к блокировке лицензии с кодом #401 на некоторых компьютерах
  • Активация: теперь в разделе лицензий отображается список активированных компьютеров
  • Улучшено отслеживание посещенных сайтов, добавлена поддержка новых браузеров
  • Улучшено отслеживание работы с файлами
  • Улучшен раздел «Время работы», добавлены новые графики и выборки
  • Более 250 различных мелких исправлений и улучшений
JETLOGGER скриншот № 1
JETLOGGER скриншот № 2
JETLOGGER скриншот № 3
JETLOGGER скриншот № 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 680 руб.
Ограничение:Отключен скрытый режим работы
Версия:2.0 Build 91120 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Мониторинг, Анализ
Загрузок (сегодня/всего):5 / 10 099 | Статистика
Размер:16,52 Мб
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Отзывы о программе JETLOGGER

Ева про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [26-05-2020]

С марта 2020 программа перестала отслеживать посещаемые веб-сайты. Служба поддержки третий месяц кормит обещаниями. Решили лицензию не продлевать-смысл платить деньги за неполученную услугу...
| 4 | Ответить

лобстер в ответ Ева про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [12-08-2020]

подтверждаю, у меня тоже последняя Опера не отслеживается. Хотя остальные браузеры (хром, яндекс, ИЕ, мозилла) - всё ОК
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Danv про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [07-04-2020]

Какая стандартная комбинация клавиш для вывода из скрытого режима?
4 | | Ответить

Мошка в ответ Danv про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [21-04-2020]

Ctrl + Shift + Alt + J
Если не сработает, то запусти установочный файл, в нем есть кнопка вывести из скрытого режима
1 | | Ответить

шеф про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [28-01-2020]

Шпион отрабатывает превосходно! Но огромная просьба разработчикам, добавьте поддержку серверных ОС!!!
5 | | Ответить

макарек в ответ шеф про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [22-03-2020]

для сервера есть СпрутМонитор
| | Ответить

Михаил про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [30-08-2019]

Работает хорошо, но только до момента перезагрузки или выключения компа. Слетает код активации, пишет что лицензия заблокирована. Приходится руками активировать заново. И так каждый раз. Работать невозможно. Поддержка молчит. На письма никто не отвечает. Деньги потрачены впустую. В итоге - шлак.
3 | 11 | Ответить

Магай в ответ Михаил про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [21-04-2020]

Все верно, после перезагрузки слетает, почему так? исправьте это разработчики, просто так что ли покупаем каждый раз ???
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Евгений про JETLOGGER 1.9 Build 80327 [31-01-2019]

Программа очень подходит, если вы хотите отследить деятельность своего ребенка во время отсутствия родителей дома. Пробую уже сутки, все записывает, делаем скрины и показывает что вводили на клавиатуре. рекомендую! Это мой первый отзыв здесь...
26 | 2 | Ответить

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