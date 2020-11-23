JETLOGGER для Windows
4.81 из 5, всего оценок - 198
JETLOGGER - простая и удобная в использовании программа-кейлоггер, которая позволяет в скрытом режиме проследить за действиями сотрудников вашей организации в рабочее время или детей во время вашего отсутствия.
Работая на компьютере абсолютно незаметно, утилита собирает информацию о всех запущенных программах и играх, подсчитывает сколько времени было потрачено на каждую из них, сохраняет историю посещенных сайтов, набранный на клавиатуре текст, а также периодически делает снимки экрана и веб-камеры.
Всю информацию программа может отправлять на ваш электронный адрес, облако или FTP-сервер. Кроме того, однажды установив программу на наблюдаемый компьютер, вы сможете в любое время подключаться к нему удаленно и просматривать всю историю активности прямо со своего компьютера в режиме реального времени.
Основные функции:
- Скрытая запись происходящего на экране компьютера
- Сохранение набранного на клавиатуре текста (кейлоггер)
- Запись истории посещенных сайтов
- Отслеживание запросов в поисковиках Google, Яндекс, Bing и пр.
- Снимки с веб-камеры
- Сохранение информации из буфера обмена
- Отслеживание операций с файлами
- Подсчет времени активности и бездействия пользователя
Возможности и преимущества:
- Предельно простой и понятный интерфейс
- Детальные отчеты о действиях и общая статистика
- Наглядные диаграммы и графики, позволяющие быстро понять на что именно тратилось проведенное за компьютером время
- Доставка отчетов на электронную почту, облако, папку или FTP-сервер
- Удаленное подключение к наблюдаемому компьютеру для просмотра событий в режиме реального времени
- Абсолютно скрытый режим работы. Интерфейс программы можно открыть только нажав специальную комбинацию клавиш и введя секретный пароль.
Несмотря на обилие функций, пользоваться JETLOGGER очень просто - установка выполняется в один клик, и уже через несколько секунд программа готова к началу отслеживания активности на компьютере без какой-либо обязательной настройки.
- Значительно расширен функционал удаленного мониторинга: теперь можно наблюдать за происходящим на экране в режиме реального времени, удаленно настроить или удалить программу
- Добавлена возможность синхронизации журналов между компьютерами через облако, FTP-сервер и сетевую папку
- Добавлен экспорт отчетов в формат HTML для просмотра в браузере
- Добавлена возможность отслеживать работу только в определенных программах
- Автозагрузка: теперь можно исключить учетные записи, слежение за которыми не требуется
- Доставка отчетов: теперь для удобства информация в отчетах разбита по категориям
- Доставка отчетов: добавлена возможность получать скриншоты в ZIP-архиве
- Добавлена поддержка серверных ОС
- Активация: исправлена проблема, которая периодически приводила к блокировке лицензии с кодом #401 на некоторых компьютерах
- Активация: теперь в разделе лицензий отображается список активированных компьютеров
- Улучшено отслеживание посещенных сайтов, добавлена поддержка новых браузеров
- Улучшено отслеживание работы с файлами
- Улучшен раздел «Время работы», добавлены новые графики и выборки
- Более 250 различных мелких исправлений и улучшений
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 680 руб.
|Ограничение:
|Отключен скрытый режим работы
|Версия:
|2.0 Build 91120 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|JETLOGGER
|Категория:
|Мониторинг, Анализ
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 10 099 | Статистика
|Размер:
|16,52 Мб
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Отзывы о программе JETLOGGER
Ева про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [26-05-2020]
С марта 2020 программа перестала отслеживать посещаемые веб-сайты. Служба поддержки третий месяц кормит обещаниями. Решили лицензию не продлевать-смысл платить деньги за неполученную услугу...
| 4 | Ответить
лобстер в ответ Ева про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [12-08-2020]
подтверждаю, у меня тоже последняя Опера не отслеживается. Хотя остальные браузеры (хром, яндекс, ИЕ, мозилла) - всё ОК
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Danv про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [07-04-2020]
Какая стандартная комбинация клавиш для вывода из скрытого режима?
4 | | Ответить
Мошка в ответ Danv про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [21-04-2020]
Ctrl + Shift + Alt + J
Если не сработает, то запусти установочный файл, в нем есть кнопка вывести из скрытого режима
1 | | Ответить
шеф про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [28-01-2020]
Шпион отрабатывает превосходно! Но огромная просьба разработчикам, добавьте поддержку серверных ОС!!!
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макарек в ответ шеф про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [22-03-2020]
для сервера есть СпрутМонитор
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Михаил про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [30-08-2019]
Работает хорошо, но только до момента перезагрузки или выключения компа. Слетает код активации, пишет что лицензия заблокирована. Приходится руками активировать заново. И так каждый раз. Работать невозможно. Поддержка молчит. На письма никто не отвечает. Деньги потрачены впустую. В итоге - шлак.
3 | 11 | Ответить
Магай в ответ Михаил про JETLOGGER 1.9 Build 81116 [21-04-2020]
Все верно, после перезагрузки слетает, почему так? исправьте это разработчики, просто так что ли покупаем каждый раз ???
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Евгений про JETLOGGER 1.9 Build 80327 [31-01-2019]
Программа очень подходит, если вы хотите отследить деятельность своего ребенка во время отсутствия родителей дома. Пробую уже сутки, все записывает, делаем скрины и показывает что вводили на клавиатуре. рекомендую! Это мой первый отзыв здесь...
26 | 2 | Ответить