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1010! 68.2.0 для iPhone, iPad
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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1010! - захватывающая игра-головоломка с простым интерфейсом, но оригинальным сюжетом. На игровом поле размером 10х10 надо размещать предложенные фигуры из квадратиков. Это могут быть просто горизонтальные или вертикальные прямые из 2, 3, 4 фрагментов, а могут попадаться также уголки и целые блоки 3х3.
За один ход выдается 3 фигуры. Когда у Вас замкнулся квадратиками полный ряд по вертикали или горизонтали, то он исчезает, а Вам начисляются баллы. Естественно, чем больше уничтожите фигур на игровом поле, тем больше очов заработаете и подниметесь в рейтинге.
Как уже отмечалось, 1010! имеет простой интерфейс с минимумом настроек - присутствуют включение/отключение звука, ночной и дневной режимы игры. Зато сами квадратики пестрят цветами, которые, впрочем, никак не влияют на удаление рядов и столбцов. Нет никаких ограничений и по времени: Вас никто не торопит для хода - подумайте хорошенько, где поставить ту или иную комбинацию.
Игра оканчивается, когда невозможно поставить на поле ни одну выданную Вам фигуру. Так что играйте в 1010!, заполняйте пространство подходящими квадратиками, не давая им полностью захватить игровое поле, и получайте наслаждение от грамотно продуманных комбинаций.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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