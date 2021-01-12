1010! для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:68.9.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 957 | Статистика
Размер:58,29 Мб
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1010! - захватывающая игра-головоломка с простым интерфейсом, но оригинальным сюжетом. На игровом поле размером 10х10 надо размещать предложенные фигуры из квадратиков. Это могут быть просто горизонтальные или вертикальные прямые из 2, 3, 4 фрагментов, а могут попадаться также уголки и целые блоки 3х3.

За один ход выдается 3 фигуры. Когда у Вас замкнулся квадратиками полный ряд по вертикали или горизонтали, то он исчезает, а Вам начисляются баллы. Естественно, чем больше уничтожите фигур на игровом поле, тем больше очов заработаете и подниметесь в рейтинге.

Как уже отмечалось, 1010! имеет простой интерфейс с минимумом настроек - присутствуют включение/отключение звука, ночной и дневной режимы игры. Зато сами квадратики пестрят цветами, которые, впрочем, никак не влияют на удаление рядов и столбцов. Нет никаких ограничений и по времени: Вас никто не торопит для хода - подумайте хорошенько, где поставить ту или иную комбинацию.

Игра оканчивается, когда невозможно поставить на поле ни одну выданную Вам фигуру. Так что играйте в 1010!, заполняйте пространство подходящими квадратиками, не давая им полностью захватить игровое поле, и получайте наслаждение от грамотно продуманных комбинаций.

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