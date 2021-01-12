1010! для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|68.9.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Gram Games
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 957 | Статистика
|Размер:
|58,29 Мб
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1010! - захватывающая игра-головоломка с простым интерфейсом, но оригинальным сюжетом. На игровом поле размером 10х10 надо размещать предложенные фигуры из квадратиков. Это могут быть просто горизонтальные или вертикальные прямые из 2, 3, 4 фрагментов, а могут попадаться также уголки и целые блоки 3х3.
За один ход выдается 3 фигуры. Когда у Вас замкнулся квадратиками полный ряд по вертикали или горизонтали, то он исчезает, а Вам начисляются баллы. Естественно, чем больше уничтожите фигур на игровом поле, тем больше очов заработаете и подниметесь в рейтинге.
Как уже отмечалось, 1010! имеет простой интерфейс с минимумом настроек - присутствуют включение/отключение звука, ночной и дневной режимы игры. Зато сами квадратики пестрят цветами, которые, впрочем, никак не влияют на удаление рядов и столбцов. Нет никаких ограничений и по времени: Вас никто не торопит для хода - подумайте хорошенько, где поставить ту или иную комбинацию.
Игра оканчивается, когда невозможно поставить на поле ни одну выданную Вам фигуру. Так что играйте в 1010!, заполняйте пространство подходящими квадратиками, не давая им полностью захватить игровое поле, и получайте наслаждение от грамотно продуманных комбинаций.
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