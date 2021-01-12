pMetro для Windows
|Оценка:
|4.84/5 голосов - 41
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.29.5 (06.01.2021) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Мурадов Борис
|Категории:
|Карты, схемы - Путеводители
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 31 495 | Статистика
|Размер:
|16,26 Мб
|СКАЧАТЬ
pMetro - справочник метро Москвы и других городов. Отображает схему метро города (а для некоторых городов и схему электропоездов), позволяет найти кратчайшие пути между станциями, а также показывает разнообразную информацию, имеющую отношение к станциям метро.
Отличительные особенности программы:
- Схемы метро более 130 городов мира.
- Масштабирование, сглаживание рисунка.
- Можно задать несколько начальных и конечных станций.
- Можно отметить обязательные и нежелательные в пути станции.
- Дополнительная информация по каждой станции - транспорт рядом со станцией, улицы, театры, музеи и пр.
- Зоны покрытия сотовых операторов.
- Наземный транспорт: поиск пути между заданными пунктами, в том числе с пересадками, справочник по маршрутам.
- Реализованы разветвляющиеся и петляющие линии, как в Лондоне, Париже.
- Жирным шрифтом выделяются пути без пересадок или с одноплатформенными пересадками (с учетом направления движения).
- Схемы большинства станций Москвы.
- Многоязыковая поддержка и транслитерация.
- В каком вагоне надо ехать, чтобы сразу попасть на переход или нужный выход.
- Все данные доступны для редактирования. Возможность создавать свои схемы.
- 3d-схема.
- 3d-макеты некоторых станций.
- Обновлены схемы метрополитенов
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Отзывы о программе pMetro
ММ про pMetro 1.29.5 [26-11-2016]
Непонятно, как свои схемы создавать. В инструкции какая-то абракадабра.
4 | 3 | Ответить
Агамемнон про pMetro 1.29.4 [30-07-2012]
Класс, редко пишу отзывы, особенно хорошие. В данном случае не мог пройти мимо - очень удобно.
3 | 2 | Ответить
docent про pMetro 1.29.4 [10-09-2011]
хорошая прога , мне понравилась, особенно объёмное изображение станции , в старой версии такого нет
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