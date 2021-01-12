pMetro для Windows

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Оценка: 4.84/5 голосов - 41
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.29.5 (06.01.2021) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Карты, схемы - Путеводители
Загрузок (сегодня/всего):0 / 31 495 | Статистика
Размер:16,26 Мб
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pMetro скриншот № 1
pMetro скриншот № 2
pMetro скриншот № 3
pMetro скриншот № 4

pMetro - справочник метро Москвы и других городов. Отображает схему метро города (а для некоторых городов и схему электропоездов), позволяет найти кратчайшие пути между станциями, а также показывает разнообразную информацию, имеющую отношение к станциям метро.

Отличительные особенности программы:

  • Схемы метро более 130 городов мира.
  • Масштабирование, сглаживание рисунка.
  • Можно задать несколько начальных и конечных станций.
  • Можно отметить обязательные и нежелательные в пути станции.
  • Дополнительная информация по каждой станции - транспорт рядом со станцией, улицы, театры, музеи и пр.
  • Зоны покрытия сотовых операторов.
  • Наземный транспорт: поиск пути между заданными пунктами, в том числе с пересадками, справочник по маршрутам.
  • Реализованы разветвляющиеся и петляющие линии, как в Лондоне, Париже.
  • Жирным шрифтом выделяются пути без пересадок или с одноплатформенными пересадками (с учетом направления движения).
  • Схемы большинства станций Москвы.
  • Многоязыковая поддержка и транслитерация.
  • В каком вагоне надо ехать, чтобы сразу попасть на переход или нужный выход.
  • Все данные доступны для редактирования. Возможность создавать свои схемы.
  • 3d-схема.
  • 3d-макеты некоторых станций.
Что нового в pMetro 1.29.5 (06.01.2021)?
  • Обновлены схемы метрополитенов
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Отзывы о программе pMetro

ММ про pMetro 1.29.5 [26-11-2016]

Непонятно, как свои схемы создавать. В инструкции какая-то абракадабра.
4 | 3 | Ответить

Тиныч про pMetro 1.29.5 [15-04-2014]

Прога супер! Советую!
3 | 2 | Ответить

Агамемнон про pMetro 1.29.4 [30-07-2012]

Класс, редко пишу отзывы, особенно хорошие. В данном случае не мог пройти мимо - очень удобно.
3 | 2 | Ответить

docent про pMetro 1.29.4 [10-09-2011]

хорошая прога , мне понравилась, особенно объёмное изображение станции , в старой версии такого нет
2 | 2 | Ответить

SimonZee про pMetro 1.29.4 [16-02-2011]

Спасибо!Давно ей пользуюсь=очерь рад!
3 | 2 | Ответить

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