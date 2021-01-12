pMetro - справочник метро Москвы и других городов. Отображает схему метро города (а для некоторых городов и схему электропоездов), позволяет найти кратчайшие пути между станциями, а также показывает разнообразную информацию, имеющую отношение к станциям метро.

Отличительные особенности программы: