SAS.Планета для Windows
|Оценка:
|4.36/5 голосов - 263
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|версия 201212 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|SAS Group
|Категории:
|Карты, схемы - ГИС, GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|21 / 218 806 | Статистика
|Размер:
|14,46 Мб
|СКАЧАТЬ
SAS.Планета - программа для загрузки и просмотра спутниковых снимков высокого разрешения предоставленных сервисами Google Maps, Космоснимки, Яндекс Карты, Virtual Earth, Yahoo Maps, Gurtam, OpenStreetMap, eAtlas, iPhone maps и др.
В отличие от этих сервисов, все загруженные карты останутся у вас на компьютере, и вы сможете их просматривать даже без подключения к интернету. Помимо спутниковых карт возможна работа с политической, ландшафтной, совмещенной картами, а также картой Луны и Марса.
Основные возможности программы:
- Загрузка карт из интернета (выделением области или в фоновом режиме) для последующего просмотра;
- Работа с прямоугольной и полигональной областями, а также задание области граничными координатам;
- Загрузка и отображение слоя WikiMapia;
- Возможность работы с KML файлами;
- Возможность работы с GPS приемником;
- Склейка выделенной области в один файл (*.jpg, *.j2k, *.tif, *.png, *.bmp и др.);
- Генерация предыдущих слоев карт;
- Навигация по карте (мышь, клавиатура);
- Переход к определенному месту на карте (координаты, название), сохранение выбранного места;
- Измерение расстояний на местности (по прямой, по ломаной);
- Поиск мест средствами Google и Яндекс;
- Добавление пользовательских карт;
- Возможность экспорта карт в формат поддерживаемый iPhone maps.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе SAS.Планета
Анатолий про SAS.Планета Версия 190707 [11-02-2020]
Отличная программа. Несколько лет назад потребовался снимок из космоса участка местности в лесу, ряма, если быть точным, 2,5 км на 2,5 км в хорошем разрешении. Простой jpg-шный снимок. Так пришлось Гугл Землю скриншотить по кусочкам с экрана, потом двигать картинку на экране на следующий участок, и все эти кусочки так обрезать, чтобы они потом склеились в фотошопе, были совместимыми друг с другом, как пазлы. Потом скачивать фотошоп, крякать его, клеить эти кусочки в нем, чтобы получить полный файл, потому что GE бесплатный не предусматривает распечатку таких больших участков местности. Представляете, какой это был геморрой?
Правда, с САС Планетой тоже пришлось попсиховать, как здесь товарищам. Потому что главный ее недостаток - ОТСУТСТВИЕ ПОДРОБНОЙ ИНСТРУКЦИИ, как с ней работать. А ВОПРОСЫ АБСОЛЮТНЫХ НОВИЧКОВ в форуме выглядят как издевка для действительно новичков. Читаешь на первой странице ответ, допустим: "Два идентичных ЗМП с разными путями к кэшу в каждом (например SAT_old и SAT_new), и переключайтесь сколько хотите. Кэш, разумеется, надо будет тоже иметь в двух ипостасях (старый - в SAT_old, новый - в SAT_new соответственно)."
Или:
"Проще простого. Создайте ещё один zmp, скопировав zmp от GSat, и измените в файле params.txt следующие параметры:
1) Название карты (Name) - на, например, GoogleSat_v80;
2) Название папки в кэше (NameInCache) - на, например, sat_v80;
3) Номер версии снимков (v=...) на v=80;
4) GUID - на другой."
zmp, kmz, слои, тайлы... "Патриции с гетерами в термах говели..." И это для "абсолютных новичков!"
А мне-то и нужен пустяк, описанный выше...
Скачал карту, запустил эксешный файл. Появились континенты. Выбрал источник - спутник Гугла. Нашел местность. Выделять - ткнул неудачно мышкой - и мыкался, пока не сообразил, как удалить неудачное выделение. Пометался по карте, накачал кучу информации, что-то пробовал закачать, что-то закачивалось, что-то пытался сохранять, пока не пропали с экрана карты вообще. Черный квадрат Малевича остался, потом на 4 части поделился, а карты не качаются ни с одного источника. На следующий день грохнул всю папку с прогой, закачал по новой - та же картина. В чем причина? Может, лазил накануне да напортачил в настройках, а все это в реестре прописалось, и теперь мозги пудрит? Слушаю видео, читаю комменты, по крупицам собираю инфу, пытаюсь докопаться до причин. Лишку перекачал, и забанили?. 3 дня не подхожу к проге. Потом всплывает слышанный-прочитанный звон, что гугл Хром у меня работает с ФриГатом и Browsec - может, они смуту вносят, хотя Сас-Планета вроде бы независимо от браузера работает. Тем не менее, включаю яндекс браузер и сас пл, и все работает! Делаю источник - интернет, зум 18, спутник гугл, выделяю, закачиваю, склеиваю, нарекаю именем и сохраняю на рабочий стол. Всё! 5 минут, не больше на все про все.
Ну можно же такую инструкцию пошаговую составить для всех коллизий и перипетий?! С объяснением всех терминов и т.п. Чтоб программисты не стонали в отзывах ниже.
Да, и еще какая-то порнография всплывает внизу экрана от Сас Планеты, даже если прога не включена. Нельзя ли поприличнее рекламу, чтоб перед детьми не стыдно было?
| | Ответить
Алексей про SAS.Планета Версия 151111 [18-03-2016]
Программа отличная. Только нету возможности конвертировать карты для "Советских военных карт".
3 | 14 | Ответить
Андрей в ответ Алексей про SAS.Планета Версия 160707 [22-11-2018]
Алексей про SAS.Планета Версия 151111 [23-01-2016]
Ребят я с образованием программиста, не знаю как у всех я уже 3 часа ломаю все настройки перечитал кучу сайтов, карты как не грузились так и не грузятся, не гугл не фигугл! Почему-то прога "гугл планета" работает без косяков и доп настроек. Наверное старею)))
21 | 56 | Ответить
Алиса про SAS.Планета Версия 141212 [07-12-2015]
Если начали в размере 10, то и продолжайте в этом размере! Я скачала полностью Крым, Краснодарский край в размере 14 и 16 и прекрасно смотрю автономно без Интернета! Значит Вы, что-то не так делаете! Алиса Михайловна.
3 | 4 | Ответить
Алиса про SAS.Планета Версия 141212 [07-12-2015]
Программа нормальная, вот только в более ранних версиях можно было фото развернуть, а сейчас не получается!
2 | 2 | Ответить