Отзывы о программе SAS.Планета

Анатолий

Отличная программа. Несколько лет назад потребовался снимок из космоса участка местности в лесу, ряма, если быть точным, 2,5 км на 2,5 км в хорошем разрешении. Простой jpg-шный снимок. Так пришлось Гугл Землю скриншотить по кусочкам с экрана, потом двигать картинку на экране на следующий участок, и все эти кусочки так обрезать, чтобы они потом склеились в фотошопе, были совместимыми друг с другом, как пазлы. Потом скачивать фотошоп, крякать его, клеить эти кусочки в нем, чтобы получить полный файл, потому что GE бесплатный не предусматривает распечатку таких больших участков местности. Представляете, какой это был геморрой?

Правда, с САС Планетой тоже пришлось попсиховать, как здесь товарищам. Потому что главный ее недостаток - ОТСУТСТВИЕ ПОДРОБНОЙ ИНСТРУКЦИИ, как с ней работать. А ВОПРОСЫ АБСОЛЮТНЫХ НОВИЧКОВ в форуме выглядят как издевка для действительно новичков. Читаешь на первой странице ответ, допустим: "Два идентичных ЗМП с разными путями к кэшу в каждом (например SAT_old и SAT_new), и переключайтесь сколько хотите. Кэш, разумеется, надо будет тоже иметь в двух ипостасях (старый - в SAT_old, новый - в SAT_new соответственно)."

Или:

"Проще простого. Создайте ещё один zmp, скопировав zmp от GSat, и измените в файле params.txt следующие параметры:

1) Название карты (Name) - на, например, GoogleSat_v80;

2) Название папки в кэше (NameInCache) - на, например, sat_v80;

3) Номер версии снимков (v=...) на v=80;

4) GUID - на другой."

zmp, kmz, слои, тайлы... "Патриции с гетерами в термах говели..." И это для "абсолютных новичков!"

А мне-то и нужен пустяк, описанный выше...

Скачал карту, запустил эксешный файл. Появились континенты. Выбрал источник - спутник Гугла. Нашел местность. Выделять - ткнул неудачно мышкой - и мыкался, пока не сообразил, как удалить неудачное выделение. Пометался по карте, накачал кучу информации, что-то пробовал закачать, что-то закачивалось, что-то пытался сохранять, пока не пропали с экрана карты вообще. Черный квадрат Малевича остался, потом на 4 части поделился, а карты не качаются ни с одного источника. На следующий день грохнул всю папку с прогой, закачал по новой - та же картина. В чем причина? Может, лазил накануне да напортачил в настройках, а все это в реестре прописалось, и теперь мозги пудрит? Слушаю видео, читаю комменты, по крупицам собираю инфу, пытаюсь докопаться до причин. Лишку перекачал, и забанили?. 3 дня не подхожу к проге. Потом всплывает слышанный-прочитанный звон, что гугл Хром у меня работает с ФриГатом и Browsec - может, они смуту вносят, хотя Сас-Планета вроде бы независимо от браузера работает. Тем не менее, включаю яндекс браузер и сас пл, и все работает! Делаю источник - интернет, зум 18, спутник гугл, выделяю, закачиваю, склеиваю, нарекаю именем и сохраняю на рабочий стол. Всё! 5 минут, не больше на все про все.

Ну можно же такую инструкцию пошаговую составить для всех коллизий и перипетий?! С объяснением всех терминов и т.п. Чтоб программисты не стонали в отзывах ниже.



Да, и еще какая-то порнография всплывает внизу экрана от Сас Планеты, даже если прога не включена. Нельзя ли поприличнее рекламу, чтоб перед детьми не стыдно было?

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