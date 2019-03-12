|
Google Earth 7.3.2.5776 Pro
|
|
|
|Оцените программу!
4.49 из 5, всего оценок - 42
|
- Рейтинг программы - 4.49 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Google Earth Pro - отличный трехмерный глобус, позволяющий обрабатывать, анализировать и визуализировать геоданные на основе спутниковых фотографий высокого разрешения. Этот инструмент является расширенной версией Google Earth Free, предоставляя доступ аэрофотоснимкам, ГИС-данным, панорамам просмотра улиц, историческим снимкам, а также и другим интересным сведениям.
Теперь Вы можете путешествовать по Земле, не покидая своей квартиры. Каждый уголок нашей планеты может быть открыт на экране монитора. Вращайте глобус, приближайте и удаляйте местность, задавайте удобный угол осмотра - все для Вашего комфорта. Качественно выполнена поисковая система: укажите нужный город, улицу или достопримечательность - и перед Вами откроется искомый участок Земли.
Благодаря продвинутому функционалу, в Google Earth Pro можно чертить план местности, измерять и визуализировать объекты на карте, в том числе и трехмерные. И все это доступно Вам дома (на работе), нужны только мышка и клавиатура.
Кроме того, Google Earth Pro обладает и рядом других полезных профессиональных опций и функций:
- печать скриншотов в высоком разрешении,
- добавление на карту больших наборов ГИС-данных,
- быстрый импорт большого количества адресов,
- запись видеороликов для показа коллегам и заказчикам,
- измерение площади с помощью многоугольника или окружности,
- включение слоев с демографической статистикой, данными о земельных участках и загруженности дорог.
Программа Google Earth Pro полностью бесплатна, однако перед использованием потребуется простая регистрация.
|
|
ТОП-сегодня раздела "ГИС, GPS"
SAS.Планета Версия 181221
SAS.Планета - программа для загрузки и просмотра спутниковых снимков высокого разрешения Земли, Луны, Марса предоставленных сервисами Google Maps, Космоснимки,
Google Earth 7.1.8.3036 Free
С помощью программы Google Earth вы можете совершить путешествие по всей планете: увидеть изображения различных мест, сделанные со спутника, посмотреть карты
Microinvest GPS Tracker 3.07.001
Microinvest GPS Tracker является приложением, созданным с использованием новейших технологий. Приложение связывается через GPS приемник, встроенный в мобильное
Google Earth 7.3.2.5495 Pro
Google Earth Pro - уникальная возможность посетить любой уголок нашей планеты, не покидая при этом своей квартиры. Программа представляет собой трехмерный глобус,
Wialon GPS Tracking 1.0
Wialon GPS Tracking - приложение, которое обладает широкими возможностями для свободной конфигурации и дальнейшего расширения системы мониторинга, контроля
Lks MapEdit 1.05
Lks MapEdit - редактор карт, для создания многослойных векторных топографических карт, используя в качестве основы для рисования космические снимки или
|
|
Отзывы о программе Google Earth
luager про Google Earth 7.3.2.5491 Pro [24-09-2018]
Раньше в программе мог рассмотреть мангал где готовил шашлыки а теперь только мутный вид крыши из космоса ))). Полная деградация программы. Печально.
2 | 3 | Ответить
igor про Google Earth 7.3.0.3832 Pro [06-10-2017]
Программа деградировала. Раньше можно было угадать марку машины, увидеть номер дома и другие подробности.
1 | 7 | Ответить
(ерж про Google Earth 7.1.2.2041 Pro [02-02-2015]
Программа стала откровенно плохой, только что установил и навскидку не работает:
1. "Тур по достопримечательностям",
2. Обрисовка рельефа по наведённому курсору не происходит (раньше в бесплатных версиях работало отлично), а прорисовывается весь глобус. Зачем!?
3. На малых скоростях загрузки периодически сбрасываются границы административных делений,
4. К примеру, Средняя Азия и Западная Сибирь ВООБЩЕ не прорисовывается.
5. Некоторые карты 7-ми летней давности. Ужас!
Вывод: полная деградация продукта. Неудивительно, что версию ПРО начали раздавать всем желающим, так как платить ТАКИЕ деньги за некачественный продукт это уж слишком.
6 | 8 | Ответить
|Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
|