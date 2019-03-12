Google Earth для Windows

Google Earth 7.3.2.5776 Pro

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Google Earth 7.3.2.5776 ProОписание   Скачать Google Earth 7.3.2.5776 ProСКАЧАТЬ (54,89 Мб) Скриншоты Google Earth 7.3.2.5776 ProСкриншоты (8)   Статистика Google Earth 7.3.2.5776 ProСтатистика   Отзывы о Google Earth 7.3.2.5776 ProОтзывы (3)  
Оцените программу!
4.49 из 5, всего оценок - 42
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Google Earth Pro - отличный трехмерный глобус, позволяющий обрабатывать, анализировать и визуализировать геоданные на основе спутниковых фотографий высокого разрешения. Этот инструмент является расширенной версией Google Earth Free, предоставляя доступ аэрофотоснимкам, ГИС-данным, панорамам просмотра улиц, историческим снимкам, а также и другим интересным сведениям.

Теперь Вы можете путешествовать по Земле, не покидая своей квартиры. Каждый уголок нашей планеты может быть открыт на экране монитора. Вращайте глобус, приближайте и удаляйте местность, задавайте удобный угол осмотра - все для Вашего комфорта. Качественно выполнена поисковая система: укажите нужный город, улицу или достопримечательность - и перед Вами откроется искомый участок Земли.

Благодаря продвинутому функционалу, в Google Earth Pro можно чертить план местности, измерять и визуализировать объекты на карте, в том числе и трехмерные. И все это доступно Вам дома (на работе), нужны только мышка и клавиатура.

Кроме того, Google Earth Pro обладает и рядом других полезных профессиональных опций и функций:

  • печать скриншотов в высоком разрешении,
  • добавление на карту больших наборов ГИС-данных,
  • быстрый импорт большого количества адресов,
  • запись видеороликов для показа коллегам и заказчикам,
  • измерение площади с помощью многоугольника или окружности,
  • включение слоев с демографической статистикой, данными о земельных участках и загруженности дорог.

Программа Google Earth Pro полностью бесплатна, однако перед использованием потребуется простая регистрация.

Google Earth
Google Earth
Google Earth
Google Earth
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)21 / 25 006
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГИС, GPS - Карты, схемы
ТОП-сегодня раздела "ГИС, GPS"
 

SAS.Планета Версия 181221

SAS.Планета - программа для загрузки и просмотра спутниковых снимков высокого разрешения Земли, Луны, Марса предоставленных сервисами Google Maps, Космоснимки,

Google Earth 7.1.8.3036 Free

С помощью программы Google Earth вы можете совершить путешествие по всей планете: увидеть изображения различных мест, сделанные со спутника, посмотреть карты

Microinvest GPS Tracker 3.07.001

Microinvest GPS Tracker является приложением, созданным с использованием новейших технологий. Приложение связывается через GPS приемник, встроенный в мобильное

Google Earth 7.3.2.5495 Pro

Google Earth Pro - уникальная возможность посетить любой уголок нашей планеты, не покидая при этом своей квартиры. Программа представляет собой трехмерный глобус,

Wialon GPS Tracking 1.0

Wialon GPS Tracking - приложение, которое обладает широкими возможностями для свободной конфигурации и дальнейшего расширения системы мониторинга, контроля

Lks MapEdit 1.05

Lks MapEdit - редактор карт, для создания многослойных векторных топографических карт, используя в качестве основы для рисования космические снимки или

скачать Adguard

Отзывы о программе Google Earth

luager про Google Earth 7.3.2.5491 Pro [24-09-2018]

Раньше в программе мог рассмотреть мангал где готовил шашлыки а теперь только мутный вид крыши из космоса ))). Полная деградация программы. Печально.
2 | 3 | Ответить

igor про Google Earth 7.3.0.3832 Pro [06-10-2017]

Программа деградировала. Раньше можно было угадать марку машины, увидеть номер дома и другие подробности.
1 | 7 | Ответить

(ерж про Google Earth 7.1.2.2041 Pro [02-02-2015]

Программа стала откровенно плохой, только что установил и навскидку не работает:
1. "Тур по достопримечательностям",
2. Обрисовка рельефа по наведённому курсору не происходит (раньше в бесплатных версиях работало отлично), а прорисовывается весь глобус. Зачем!?
3. На малых скоростях загрузки периодически сбрасываются границы административных делений,
4. К примеру, Средняя Азия и Западная Сибирь ВООБЩЕ не прорисовывается.
5. Некоторые карты 7-ми летней давности. Ужас!
Вывод: полная деградация продукта. Неудивительно, что версию ПРО начали раздавать всем желающим, так как платить ТАКИЕ деньги за некачественный продукт это уж слишком.
6 | 8 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 