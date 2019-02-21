Signal Private Messenger для iOS

Signal Private Messenger 2.36.0 для iPhone

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Описание Signal Private Messenger 2.36.0 для iPhoneОписание   Скачать Signal Private Messenger 2.36.0 для iPhoneСКАЧАТЬ (119.59 Мб) Скриншоты Signal Private Messenger 2.36.0 для iPhoneСкриншоты (4)   Статистика Signal Private Messenger 2.36.0 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Signal Private Messenger 2.36.0 для iPhoneОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Signal Private Messenger - приложение для безопасного обмена информацией при голосовом общении или текстовой SMS/MMS-переписке, обеспечивающее надежный уровень защиты конфиденциальности личных данных. Теперь ни одна Ваша фраза не станет достоянием правительственных служб и хакерских групп, а значит можно не переживать за свою приватность.

В программе используются мощные криптографические алгоритмы шифрования передаваемых данных. Пройдя простую регистрацию (нужно указать страну своего пребывания и номер телефона, на который будет отправлено SMS-сообщение с кодом активации и привязки устройства к аккаунту), Вам останется только указать Signal Private Messenger как приложение по умолчанию для отправки SMS/MMS-сообщений и совершения звонков.

Для общения в защищенном режиме должен быть установлен на устройствах обоих собеседников. Если же у кого-то этот клиент отсутствует, то будет показано уведомление с предложением скачать и установить его.

Интерфейс приложения очень прост и знаком каждому пользователю смартфона или планшета. Вы переходите в адресную книгу, выбираете абонента, нажимаете на иконку карандаша для отправки сообщения или на иконку телефонной трубки для совершения звонка.

В общем, все достаточно просто и легко, но самое главное, что Вы надежно защищены от утечки персональной информации, гарантировав личную цифровую конфиденциальность.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Signal Private Messenger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 816
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - ICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Signal Private Messenger

Слава про Signal Private Messenger 2.22.0 для iPhone [26-03-2018]

Не могу скачать на 4айфон подскажите
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