Avast SecureLine VPN для Windows
|Оценка:
|3.54/5 голосов - 26
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 1500 руб.
|Ограничение:
|7 дней пробный период
|Версия:
|5.24.7742 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AVAST SOFTWARE
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 13 007 | Статистика
|Размер:
|1,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Avast SecureLine VPN - небольшая утилита для шифрования и защиты Вашего интернет-подключения от шпионских и следящих модулей. С этим простым в использовании и настройке приложением Вы сможете обеспечить полную конфиденциальность личных данных во всемирной паутине.
В настоящее время опытным хакерам не составляет особого труда получать доступ к Вашему интернет-подключению при использовании общественных WiFi-сетей. Так вот данная программа анонимизирует все Ваши действия в Интернете, а также делает невидимыми для шпионов учетные данные, сообщения электронной почты, мгновенные сообщения и операции с кредитными картами как при подключениях через WiFi, так и при подключениях других типов, обеспечивая тем самым полную безопасность использования интернета.
Кроме того, есть еще одна полезная функция. Бывают ситуации, когда некоторый контент, размещенный на зарубежных серверах и сайтах, может быть недоступен для просмотра/скачивания из Вашего региона. Используя Avast SecureLine VPN, Вы сможете обойти такие ограничения: сайты будут считать, что Вы подключаетесь из другого места, что позволяет воспользоваться необходимым ресурсом, где бы Вы ни находились. При этом задействованы так называемые VPN-туннели: страна запроса к ресурсу может быть заменена на США, Великобританию, Германию, Нидерланды, Чешскую Республику, Францию, Южную Крею и Сингапур.
Avast SecureLine VPN имеет лаконичный интерфейс и незаметно размещается в системном трее, откуда Вы в один клик сможете включить/выключить защищенное соединение. Кроме того, можно настроить автоматическую активацию защиты при подключении к открытым WiFi-сетям, что избавит Вас от последующего ручного вмешательства.
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Admin
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