USB Block - предотвратите кражу и утечку важных данных, файлов и документов с таких съемных устройств как USB-накопители, CD/DVD-диски, сетевые компьютеры и т. д. Заблокировав все носители информации или какой-то в отдельности, Вы защитите свои конфиденциальные и приватные данные, даже если кто-то попытается ими воспользоваться в Ваше отсутствие.

При первом запуске Вам надо придумать надежный пароль, по которому будет осуществляться доступ к настройкам приложения. Для доверенных устройств можно создать белый список, тогда они не будут блокироваться, а Вы сможете полноценно воспользоваться всеми данными. При этом, если будет использоваться несанкционированное устройство, то без правильного ввода пароля оно не подключится.

Интерфейс программы выполнен в стильной графической оболочке, разрешать/отключать устройства можно в один клик, есть удобная система отчетов. В общем, благодаря этой программе Вы сможете максимально защитить свою личную и секретную информацию на съемных носителях без сложных настроек буквально в несколько простых шагов.