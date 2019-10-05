USB Block для Windows

USB Block 1.7.6.0

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Описание USB Block 1.7.6.0Описание   Скачать USB Block 1.7.6.0СКАЧАТЬ (5,17 Мб) Скриншоты USB Block 1.7.6.0Скриншоты (3)   Статистика USB Block 1.7.6.0Статистика   Отзывы о USB Block 1.7.6.0Отзывы (0)  
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USB Block - предотвратите кражу и утечку важных данных, файлов и документов с таких съемных устройств как USB-накопители, CD/DVD-диски, сетевые компьютеры и т. д. Заблокировав все носители информации или какой-то в отдельности, Вы защитите свои конфиденциальные и приватные данные, даже если кто-то попытается ими воспользоваться в Ваше отсутствие.

При первом запуске Вам надо придумать надежный пароль, по которому будет осуществляться доступ к настройкам приложения. Для доверенных устройств можно создать белый список, тогда они не будут блокироваться, а Вы сможете полноценно воспользоваться всеми данными. При этом, если будет использоваться несанкционированное устройство, то без правильного ввода пароля оно не подключится.

Интерфейс программы выполнен в стильной графической оболочке, разрешать/отключать устройства можно в один клик, есть удобная система отчетов. В общем, благодаря этой программе Вы сможете максимально защитить свою личную и секретную информацию на съемных носителях без сложных настроек буквально в несколько простых шагов.

USB Block
USB Block
USB Block
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение в работе программы25 использований
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 193
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
ТОП-сегодня раздела "Контроль доступа"
 

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Отзывы о программе USB Block

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