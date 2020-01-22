First PDF для Windows

First PDF 4.4.3.14

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Описание First PDF 4.4.3.14Описание   Скачать First PDF 4.4.3.14СКАЧАТЬ (78,38 Мб) Скриншоты First PDF 4.4.3.14Скриншоты (7)   Статистика First PDF 4.4.3.14Статистика   Отзывы о First PDF 4.4.3.14Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.45 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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First PDF - программа для конвертирования PDF-файлов в форматы Microsoft Word, Excel, HTML, текст и изображения. Что касается картинок, то First PDF может преобразовать PDF-документ в форматы JPG, PNG, BMP, GIF и даже многостраничный TIFF.

Работать с программой очень легко благодаря удобному и интуитивно понятному интерфейсу. Зайдите для начала в настройки и установите для каждого выходного формата необходимые параметры. Затем укажите место сохранения конвертированного файла. Теперь можно приступать к добавлению непосредственно PDF-документа, при этом поддерживается технология drag-n-drop (перетаскивание). Ну и в конце надо определиться с требуемым форматом (Word, Excel, XML, HTML, изображение, текст), после чего нажать "Конвертировать". При желании можно указывать отдельные страницы PDF для конвертирования (по умолчанию устанавливается "Все").

Преобразовывает файлы достаточно быстро и умеренно потребляет ресурсы ПК, так что при конвертировании Вы можете спокойно продолжать заниматься обычными делами. По окончании работы есть кнопочка открытия полученных документов. Стоит отметить, что программой поддерживается функция OCR - оптическое распознавание символов, что особенно актуально при конвертировании в текстовые форматы.

First PDF
First PDF
First PDF
First PDF
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 990 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 787
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - PDF
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Отзывы о программе First PDF

я про First PDF 4.1.11.16 [22-01-2020]

не работает в эксель
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марина про First PDF 3.5.4.30 [27-06-2015]

Удобная программа для для конвертации PDF файлов в наиболее популярные текстовые форматы. Конвертация документов проходит без потери в качестве. Программа имеет очень простой и интуитивно понятный интерфейс.
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