First PDF - программа для конвертирования PDF-файлов в форматы Microsoft Word, Excel, HTML, текст и изображения. Что касается картинок, то First PDF может преобразовать PDF-документ в форматы JPG, PNG, BMP, GIF и даже многостраничный TIFF.

Работать с программой очень легко благодаря удобному и интуитивно понятному интерфейсу. Зайдите для начала в настройки и установите для каждого выходного формата необходимые параметры. Затем укажите место сохранения конвертированного файла. Теперь можно приступать к добавлению непосредственно PDF-документа, при этом поддерживается технология drag-n-drop (перетаскивание). Ну и в конце надо определиться с требуемым форматом (Word, Excel, XML, HTML, изображение, текст), после чего нажать "Конвертировать". При желании можно указывать отдельные страницы PDF для конвертирования (по умолчанию устанавливается "Все").

Преобразовывает файлы достаточно быстро и умеренно потребляет ресурсы ПК, так что при конвертировании Вы можете спокойно продолжать заниматься обычными делами. По окончании работы есть кнопочка открытия полученных документов. Стоит отметить, что программой поддерживается функция OCR - оптическое распознавание символов, что особенно актуально при конвертировании в текстовые форматы.