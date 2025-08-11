Nature wallpaper для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Природа
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:87.36 Мб
Nature Wallpaper — приложение для установки на мобильное устройство обоев с изображениями природы в высоком качестве. В коллекции собраны различные природные пейзажи: горы, леса, реки, водопады, закаты, рассветы, а также сцены, характерные для всех времен года — весны, лета, осени и зимы. Приложение позволяет быстро и без подключения к интернету выбрать подходящее изображение и установить его в качестве фона рабочего стола.

Все обои представлены в HD-качестве, что гарантирует четкость и насыщенность изображения на любых экранах. Подборка регулярно обновляется, а выбор доступных фонов постояно расширяется. Понравившееся изображение можно не только установить, но и сохранить его в памяти устройства либо поделиться им в социальных сетях. 

Список основных возможностей Nature Wallpaper:

  • Содержит коллекцию природных обоев: горы, леса, водопады, реки, закаты, рассветы, сезонные пейзажи.
  • Предлагает все изображения в коллекции в HD-качестве.
  • Поддерживает все разрешения экранов для Android-устройста.
  • Позволяет сохранять понравившиеся обои в память устройства.
  • Оснащено функцией отправки изображений через социальные сети.
  • Работает в автономном режиме без необходимости загружать дополнительные файлы.
