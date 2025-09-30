Autumn wallpapers — приложение для установки фонов высокого качества на мобильные устройства и планшеты. Содержит коллекцию изображений с осенней тематикой для рабочего стола и экрана блокировки. Все изображения в коллекции проходят модерацию и доступны в различных разрешениях, в том числе современные форматы экранов с высоким уровнем детализации.

Приложение регулярно обновляется новыми подборками, чтобы коллекция постоянно была актуальной и разнообразной. Пользователи могут добавлять понравившиеся изображения в раздел «Избранное» для быстрого доступа. Все обои совместимы с широким спектром устройств, даже для моделей с дисплеями AMOLED, где изображения передаются особенно ярко и контрастно.

Список основных возможностей Autumn wallpapers: