Autumn wallpapers — приложение для установки фонов высокого качества на мобильные устройства и планшеты. Содержит коллекцию изображений с осенней тематикой для рабочего стола и экрана блокировки. Все изображения в коллекции проходят модерацию и доступны в различных разрешениях, в том числе современные форматы экранов с высоким уровнем детализации.
Приложение регулярно обновляется новыми подборками, чтобы коллекция постоянно была актуальной и разнообразной. Пользователи могут добавлять понравившиеся изображения в раздел «Избранное» для быстрого доступа. Все обои совместимы с широким спектром устройств, даже для моделей с дисплеями AMOLED, где изображения передаются особенно ярко и контрастно.
Список основных возможностей Autumn wallpapers:
- Содержит коллекцию обоев в разрешении 4K и Quad HD+.
- Работает с популярными брендами телефонов (Samsung, Huawei, LG, Motorola и др.).
- Совместим с современными экранами различных форматов (16:9, 18.5:9 и др.).
- Возможность делиться изображениями через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или MMS.
- Дает возможность установливать изображения как фон рабочего стола или экрана блокировки.
- Предлагает регулярные обновления базы с добавлением новых осенних фото.
- Использует ручную модерацию изображений для оценки качества контента.
- Обеспечивает высокую цветопередачу, адаптированную для AMOLED-дисплеев.
