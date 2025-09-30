Autumn wallpapers для Android

Описание
Отзывы
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Природа
Autumn wallpapers — приложение для установки фонов высокого качества на мобильные устройства и планшеты. Содержит коллекцию изображений с осенней тематикой для рабочего стола и экрана блокировки. Все изображения в коллекции проходят модерацию и доступны в различных разрешениях, в том числе современные форматы экранов с высоким уровнем детализации.

Приложение регулярно обновляется новыми подборками, чтобы коллекция постоянно была актуальной и разнообразной. Пользователи могут добавлять понравившиеся изображения в раздел «Избранное» для быстрого доступа. Все обои совместимы с широким спектром устройств, даже для моделей с дисплеями AMOLED, где изображения передаются особенно ярко и контрастно.

Список основных возможностей Autumn wallpapers:

  • Содержит коллекцию обоев в разрешении 4K и Quad HD+.
  • Работает с популярными брендами телефонов (Samsung, Huawei, LG, Motorola и др.).
  • Совместим с современными экранами различных форматов (16:9, 18.5:9 и др.).
  • Возможность делиться изображениями через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или MMS.
  • Дает возможность установливать изображения как фон рабочего стола или экрана блокировки.
  • Предлагает регулярные обновления базы с добавлением новых осенних фото.
  • Использует ручную модерацию изображений для оценки качества контента.
  • Обеспечивает высокую цветопередачу, адаптированную для AMOLED-дисплеев.
