SimpleWMIView - небольшая простенькая утилита, с помощью которой Вы можете увидеть результаты запросов WMI в табличном виде. Технология WMI служит для централизованного управления и слежения за работой различных частей компьютера. Так, эта программа позволяет получить подробную информацию о системе, отобразить список запущенных процессов, используемых драйверах, зарегистрированных учетных записей, аппаратных возможностях и др.

Все данные можно экспортировать в текстовый формат, а также CSV-, HTML- и XML-файл.