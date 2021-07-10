СМС Любимым - сборник любовных смс, состоящий из большого количества любовных сообщений, не требующий доступа к интернету.

Теперь можно не ломать голову, придумывая оригинальное SMS. Данное приложение поможет признаться в любви дорогому вам человеку, написать комплимент, рассказать о своих искренних чувствах любимым.

Позволяет сразу из программы отправлять смс. В приложении есть возможность добавления в избранное наиболее понравившихся вам смс, а так же раздел "Мои смс", в который вы можете добавлять придуманные вами сообщения или прочитанные в другом месте.

В приложении предусмотрена возможность изменять размер шрифта. Есть возможность скрывать те или иные категории с помощью фильтра.

СМС Любимым содержит следующие разделы: