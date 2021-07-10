СМС Любимым для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|yorzasergey
|Категория:
|SMS, MMS, EMS
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 1 555 | Статистика
|Размер:
|2,95 Мб
|СКАЧАТЬ
СМС Любимым - сборник любовных смс, состоящий из большого количества любовных сообщений, не требующий доступа к интернету.
Теперь можно не ломать голову, придумывая оригинальное SMS. Данное приложение поможет признаться в любви дорогому вам человеку, написать комплимент, рассказать о своих искренних чувствах любимым.
Позволяет сразу из программы отправлять смс. В приложении есть возможность добавления в избранное наиболее понравившихся вам смс, а так же раздел "Мои смс", в который вы можете добавлять придуманные вами сообщения или прочитанные в другом месте.
В приложении предусмотрена возможность изменять размер шрифта. Есть возможность скрывать те или иные категории с помощью фильтра.
СМС Любимым содержит следующие разделы:
- Знакомимся
- Приглашения
- Красивые и романтические
- Думаю о тебе
- Скучаю по тебе
- Прости, извини
- С добрым утром
- Спокойной ночи
- Прикольные и шуточные
- Эротические
- Расстаемся
Простая программа для Android-устройств, при помощи которой можно бомбардировать один или...
textPlus - отличное приложение, с которым Вы значительно сократите затраты на мобильную телефонную связь, общаясь с абонентами по всему миру...
Arabic Keyboard - виртуальная клавиатура для Android-коммуникаторов с поддержкой арабского языка....
SMS Text Bomber Lite - программа-бомбардировщик короткими текстовыми сообщениями выбранного...
SMS CRYPT — программа для шифрования SMS сообщений, отправляемых с Android-смартфона. Вы можете...
SMS BOX: Поздравления - эта коллекция смс содержит более чем 600 поздравительных сообщений, не требующих доступ к интернет...
Отзывы о программе СМС Любимым
Admin
Отзывов о программе СМС Любимым 1.0.4 пока нет, можете добавить...