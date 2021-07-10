СМС Любимым для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:SMS, MMS, EMS
Загрузок (сегодня/всего):4 / 1 555 | Статистика
Размер:2,95 Мб
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СМС Любимым - сборник любовных смс, состоящий из большого количества любовных сообщений, не требующий доступа к интернету.

Теперь можно не ломать голову, придумывая оригинальное SMS. Данное приложение поможет признаться в любви дорогому вам человеку, написать комплимент, рассказать о своих искренних чувствах любимым.

Позволяет сразу из программы отправлять смс. В приложении есть возможность добавления в избранное наиболее понравившихся вам смс, а так же раздел "Мои смс", в который вы можете добавлять придуманные вами сообщения или прочитанные в другом месте.

В приложении предусмотрена возможность изменять размер шрифта. Есть возможность скрывать те или иные категории с помощью фильтра.

СМС Любимым содержит следующие разделы:

  • Знакомимся
  • Приглашения
  • Красивые и романтические
  • Думаю о тебе
  • Скучаю по тебе 
  • Прости, извини
  • С добрым утром
  • Спокойной ночи
  • Прикольные и шуточные
  • Эротические
  • Расстаемся
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Отзывы о программе СМС Любимым

Admin

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