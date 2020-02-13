50 подтягиваний. Будь сильнее - это специальный курс упражнений, благодаря которым вы сможете развить свою физическую силу и мускулатуру, постепенно увеличивая количество подтягиваний на турнике. Установив это приложение, вы получите личного тренера по подтягиваниям, который грамотно и динамично обучит вас всем необходимым тонкостям, начиная от разминки и заканчивая правильным захватом перекладины турника.

Приложение включает в себя следующий функционал:

11 программ тренировок для различного уровня подготовки,

быстрая статистика - ваш текущий средний уровень подтягиваний, текущая программа, статус и медали,

функция напоминаний, чтобы не пропустить тренировку,

функция облачного хранения статистики для удобства хранения и переноса личной статистики

разминка перед тренировками

возможность смены программы при неудачной тренировке

Прежде чем приступить к тренировкам, нужно пройти тест, по результатам которого выбирается соответствующая программа. Тест заключается в том, чтобы определить какое максимальное количество подтягиваний за раз вы можете сделать. Обязательно не забывайте отдыхать - есть таймер для контроля времени перерыва: если по ощущениям этого времени будет недостаточно, то увеличивайте его при необходимости. Кроме того, соблюдайте режим правильного питания и здорового сна.

Данный курс рассчитан на максимум 50 подтягиваний. Конечно чтобы достичь таких результатов придется серьезно поработать, но это не фантастика, а вполне реальный показатель. С приложением 50 подтягиваний. Будь сильнее организация тренировок станет намного проще и продуктивнее: просто следуйте указаниям приложения и уже буквально через неделю Вы ощутите результат.