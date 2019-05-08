PortExpert для Windows

PortExpert 1.7.6.16

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Описание PortExpert 1.7.6.16Описание   Скачать PortExpert 1.7.6.16СКАЧАТЬ (2,1 Мб) Скриншоты PortExpert 1.7.6.16Скриншоты (2)   Статистика PortExpert 1.7.6.16Статистика   Отзывы о PortExpert 1.7.6.16Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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PortExpert - утилита для автоматического отслеживания приложений, подключенных к интернету, с отображением подробной информации о найденных процессах. Такой мониторинг позволяет быстрее выявить потенциальные угрозы и нежелательные элементы, которые могут влиять на Вашу систему.

Основные особенности программы программы:

  • Мониторинг приложений с помощью TCP/UDP.
  • Простой и понятный интерфейс.
  • Определение удаленных серверов (WHOIS).
  • Позволяет открывать папку, в которой содержится приложение.
  • Поиск для получения дополнительной информации.
  • Автоматическая идентификация связанных сервисов: FTP, HTTP, HTTPS и др.
  • Возможность отображать и скрывать системные процессы и др.
PortExpert
PortExpert
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 870
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе PortExpert

Артём про PortExpert 1.6.1.9 [21-07-2016]

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