Программы для Android » Интернет, коммуникации » Wi-Fi » OpenSignal 3G 4G WiFi карты 7.46.1-1

OpenSignal 3G 4G WiFi карты для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.83/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.46.1-1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):1 / 4 575 | Статистика
Размер:8,36 Мб
OpenSignal 3G 4G WiFi карты скриншот № 2
OpenSignal 3G 4G WiFi карты скриншот № 3
OpenSignal 3G 4G WiFi карты скриншот № 4

OpenSignal 3G 4G WiFi карты - приложение для улучшения качества приёма мобильного сигнала и доступа к Wi-Fi сетям. С помощью этой простой программы вы найдете ближайшие места подключения к беспроводным точкам доступа и сможете пользоваться всеми ресурсами интернета, используя наилучший канал.

Среди возможностей OpenSignal 3G 4G WiFi карты есть даже помощник, который направит вас к вышке - источнику стабильного и мощного сингнала. Тут же вы сможете ознакомится и с графиком качества сигнала, детальные данные о котором находятся в статистике. Кроме того, приложение сохраняет все используемые точки доступа Wi-Fi на карте их расположения благодаря встроенному тесту скорости, что удобно в дальнейшем для поиска наилучшего сигнала.

ТОП-сегодня раздела "Wi-Fi"
 

скачать Network AnalyzerNetwork Analyzer 3.10

Бесплатная утилита для тестирования любых сетевых соединений, будь-то локальная сеть Wi-Fi...

скачать Анализатор Wi-FiАнализатор Wi-Fi 15.4

Приложение для мобильных Android-устройств, предназначенное для проверки состояния сигнала,...

скачать WiFi MonitorWiFi Monitor 2.4.8

Средство мониторинга для Android-смартфонов, отслеживающее доступные сети Wi‑Fi и их...

скачать WiFi ManagerWiFi Manager 4.3.0-228

WiFi Manager – приложение отображает все доступные wifi-сети, а также показывает информацию о...

скачать WiFi AnalyzerWiFi Analyzer 1.8.3

WiFi Analyzer – утилита показывает подробную информацию о вашем сетевом соединении....

скачать osmino Wi-Fiosmino Wi-Fi 7.09.06-20211007

osmino Wi-Fi – находит бесплатные точки Wi-Fi по всему миру и автоматически к ним подключается....

Отзывы о программе OpenSignal 3G 4G WiFi карты

Ruslan832t про OpenSignal 3G 4G WiFi карты 4.13 для Android [14-03-2017]

Очень полезная программа для общества помимо того что можно посмотреть карту покрытия прямо в телефоне так еще и можно собирать данные о зоне покрытия по мере перемещения с телефоном. это тузла в телефоне при передвижении собирает данные о мощности сигнала и отправляет эти данные на сервер в результате можно всегда узнать какой оператор где ловить и ловит ли вобще по сути карту покрытия создают смартфоны пользователей каждый пользователь вносит свой вклад
3 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв