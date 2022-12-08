OpenSignal 3G 4G WiFi карты - приложение для улучшения качества приёма мобильного сигнала и доступа к Wi-Fi сетям. С помощью этой простой программы вы найдете ближайшие места подключения к беспроводным точкам доступа и сможете пользоваться всеми ресурсами интернета, используя наилучший канал.

Среди возможностей OpenSignal 3G 4G WiFi карты есть даже помощник, который направит вас к вышке - источнику стабильного и мощного сингнала. Тут же вы сможете ознакомится и с графиком качества сигнала, детальные данные о котором находятся в статистике. Кроме того, приложение сохраняет все используемые точки доступа Wi-Fi на карте их расположения благодаря встроенному тесту скорости, что удобно в дальнейшем для поиска наилучшего сигнала.