OpenSignal 3G 4G WiFi карты для Android
|Оценка:
|4.83/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.46.1-1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|OpenSignal.com
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 4 575 | Статистика
|Размер:
|8,36 Мб
OpenSignal 3G 4G WiFi карты - приложение для улучшения качества приёма мобильного сигнала и доступа к Wi-Fi сетям. С помощью этой простой программы вы найдете ближайшие места подключения к беспроводным точкам доступа и сможете пользоваться всеми ресурсами интернета, используя наилучший канал.
Среди возможностей OpenSignal 3G 4G WiFi карты есть даже помощник, который направит вас к вышке - источнику стабильного и мощного сингнала. Тут же вы сможете ознакомится и с графиком качества сигнала, детальные данные о котором находятся в статистике. Кроме того, приложение сохраняет все используемые точки доступа Wi-Fi на карте их расположения благодаря встроенному тесту скорости, что удобно в дальнейшем для поиска наилучшего сигнала.
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Отзывы о программе OpenSignal 3G 4G WiFi карты
Ruslan832t про OpenSignal 3G 4G WiFi карты 4.13 для Android [14-03-2017]
Очень полезная программа для общества помимо того что можно посмотреть карту покрытия прямо в телефоне так еще и можно собирать данные о зоне покрытия по мере перемещения с телефоном. это тузла в телефоне при передвижении собирает данные о мощности сигнала и отправляет эти данные на сервер в результате можно всегда узнать какой оператор где ловить и ловит ли вобще по сути карту покрытия создают смартфоны пользователей каждый пользователь вносит свой вклад
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