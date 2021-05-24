South Park: Phone Destroyer для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ubisoft Entertainment
|Категории:
|Стратегии - Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 729 | Статистика
|Размер:
|68,91 Мб
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South Park: Phone Destroyer - отличная карточная стратегия, которая несомненно придется по душе фанатам всемирно известного мультсериала South Park, и позволит пользователю с головой окунуться в легендарную вселенную Южного Парка.
По сюжету детское население Южного Парка не может никак решить во что же им все таки поиграть, как появляется Картман, в образе местного шерифа, и безапеляционно заявляет, что все будут играть в "ковбои против индейцев". Для успеха ковбоям необходимо наличие избранного, который сможет переломить исход битвы в их пользу, и эта роль выпадает на долю игрока.
У вас, как и у вашего противника, есть определенный набор карт, каждая из которых имеет свои характеристики. Поэтому для победы, необходимо учитывать свои слабые и сильные стороны, и в зависимости от этого строить тактику и стратегию предстоящей битвы.
Игроку доступна как одиночная PvE-кампания, так и PvP-сражения в реальном времени. По мере прохождения игры, у пользователя появляется возможность улучшать свои карты, расширять свою колоду, тем самым повышая вариативность в бою, а также зарабатывать внутриигровую валюту и прокачивать своего персонажа. Брось вызов Картману, Кенни, Стэну и Кайлу в мобильной потасовке!
Ключевые особенности:
- Новое приключение в мире «Южного парка» с участием неожиданных версий знакомых персонажей.
- Побеждай соперников в PvP-боях в реальном времени.
- Проходи дико смешную одиночную кампанию, сюжет для которой писали творцы South Park Digital Studios.
- Собери и улучши более 80 коллекционных карточек с яркими рисунками.
- Станьте частью команды и улучшите свои колоды, обмениваясь картами с вашими товарищами по команде.
- Сделай своего героя самым стильным на районе.
- Зацени обновление гардероба Рэнди, который постоянно переодевается во что-нибудь пикантное.
- Убей Кенни.
Сырные подушечки уже в игре! Охоться за этими вкусняшками вместе с Джимбо в свежем обновлении с нотками сыра!
- Новое событие «Сырные подушечки»! Собирай хрустящие ништяки и обменивай их на карты и материалы.
- В мире South Park: Phone Destroyer новый гость — охотник Джимбо! Получи эту карту раньше других за событие «Сырные подушечки».
- В игру добавлена новая функция — история. Теперь ты можешь посмотреть свои покупки и действия.
- Переход к алгоритму рейтинга подбора в случае «слива» ранга.
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Отзывы о программе South Park: Phone Destroyer
Admin
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