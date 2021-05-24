South Park: Phone Destroyer - отличная карточная стратегия, которая несомненно придется по душе фанатам всемирно известного мультсериала South Park, и позволит пользователю с головой окунуться в легендарную вселенную Южного Парка.

По сюжету детское население Южного Парка не может никак решить во что же им все таки поиграть, как появляется Картман, в образе местного шерифа, и безапеляционно заявляет, что все будут играть в "ковбои против индейцев". Для успеха ковбоям необходимо наличие избранного, который сможет переломить исход битвы в их пользу, и эта роль выпадает на долю игрока.

У вас, как и у вашего противника, есть определенный набор карт, каждая из которых имеет свои характеристики. Поэтому для победы, необходимо учитывать свои слабые и сильные стороны, и в зависимости от этого строить тактику и стратегию предстоящей битвы.

Игроку доступна как одиночная PvE-кампания, так и PvP-сражения в реальном времени. По мере прохождения игры, у пользователя появляется возможность улучшать свои карты, расширять свою колоду, тем самым повышая вариативность в бою, а также зарабатывать внутриигровую валюту и прокачивать своего персонажа. Брось вызов Картману, Кенни, Стэну и Кайлу в мобильной потасовке!

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