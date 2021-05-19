Plants vs. Zombies для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.09 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Electronic Arts
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 67 | Статистика
|Размер:
|95,16 Мб
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Plants vs. Zombies - ставшая классикой мобильная стратегия, в которой вам необходимо сажать как можно быстрее различные смертельные растения, включая классический горохострел и коварную вишневую бомбу, ведь орды живых мертвецов буквально у порога вашего дома.
Вам предстоит сражаться в полутьме, густом тумане и бассейне, что значительно усложнит задачу. Пять режимов игры гарантируют безудержное веселье. Не дайте зомби съесть ваши мозги!
Ключевые особенности Plants vs. Zombies:
- Более 50 разнообразных уровней.
- Различные режимы игры.
- Более 26 разновидностей зомби, каждый из которых обладает уникальными способностями.
- Около 50 видов растений с уникальными характеристиками.
- Возможность заработать бонусы и игровую валюту.
- Наличие Альманаха, позволяющего узнать больше обо всех зомби и растениях, чтобы помочь спланировать свою стратегию.
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Admin
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