Plants vs. Zombies - ставшая классикой мобильная стратегия, в которой вам необходимо сажать как можно быстрее различные смертельные растения, включая классический горохострел и коварную вишневую бомбу, ведь орды живых мертвецов буквально у порога вашего дома.

Вам предстоит сражаться в полутьме, густом тумане и бассейне, что значительно усложнит задачу. Пять режимов игры гарантируют безудержное веселье. Не дайте зомби съесть ваши мозги!

Ключевые особенности Plants vs. Zombies: