Plants vs. Zombies для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.09 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 67 | Статистика
Размер:95,16 Мб
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Plants vs. Zombies - ставшая классикой мобильная стратегия, в которой вам необходимо сажать как можно быстрее различные смертельные растения, включая классический горохострел и коварную вишневую бомбу, ведь орды живых мертвецов буквально у порога вашего дома.

Вам предстоит сражаться в полутьме, густом тумане и бассейне, что значительно усложнит задачу. Пять режимов игры гарантируют безудержное веселье. Не дайте зомби съесть ваши мозги!

Ключевые особенности Plants vs. Zombies:

  • Более 50 разнообразных уровней.
  • Различные режимы игры.
  • Более 26 разновидностей зомби, каждый из которых обладает уникальными способностями.
  • Около 50 видов растений с уникальными характеристиками.
  • Возможность заработать бонусы и игровую валюту.
  • Наличие Альманаха, позволяющего узнать больше обо всех зомби и растениях, чтобы помочь спланировать свою стратегию.
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