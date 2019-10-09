Anews: все новости и блоги - отличное приложение-агрегатор, которое объединит все последние новости от ведущих информационных агентств, популярных блогов и социальных сетей. Вы сами определяете интересующие Вас тематики, отмечая соответствующие закладки: спорт, кино, автомобили, наука, путешествия, развлечения, технологии и т.д.

Найдя среди заголовков понравившуюся статью, Вы одним прикосновением перейдете на полное описание новости. Материал обновляется регулярно, что позволит Вам быть в курсе всех последних событий и владеть оперативной информацией: актуальные статьи, фотоматериалы, курсы валют, новости экономики, ответы на вопросы, что будет с долларом и евро и многое другое.

Навигация в Anews предельно проста, все действия выполняются простыми тапами и свайпами по экрану устройства. А главное - Вам больше не придется серфить в интернете и открывать различные новостные сайты, блоги и соцсети по отдельности - выбирайте интересные темы, любимые источники и легко читайте всё и сразу в одном приложении.

Основные функции приложения Anews: