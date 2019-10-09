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Anews: все новости и блоги 2.62 для iPhone, iPad
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Anews: все новости и блоги - отличное приложение-агрегатор, которое объединит все последние новости от ведущих информационных агентств, популярных блогов и социальных сетей. Вы сами определяете интересующие Вас тематики, отмечая соответствующие закладки: спорт, кино, автомобили, наука, путешествия, развлечения, технологии и т.д.
Найдя среди заголовков понравившуюся статью, Вы одним прикосновением перейдете на полное описание новости. Материал обновляется регулярно, что позволит Вам быть в курсе всех последних событий и владеть оперативной информацией: актуальные статьи, фотоматериалы, курсы валют, новости экономики, ответы на вопросы, что будет с долларом и евро и многое другое.
Навигация в Anews предельно проста, все действия выполняются простыми тапами и свайпами по экрану устройства. А главное - Вам больше не придется серфить в интернете и открывать различные новостные сайты, блоги и соцсети по отдельности - выбирайте интересные темы, любимые источники и легко читайте всё и сразу в одном приложении.
Основные функции приложения Anews:
- более 3000 источников на выбор в пяти странах (Россия, Украина, Швеция, Франция, США),
- создание собственной ленты новостей по избранным тематикам,
- удобный поиск по каталогу источников,
- возможность создать персонализированную ленту новостей, состоящую из крупных и локальных СМИ, блогов,
- возможность читать ленту обновлений своего Facebook, Twitter, Вконтакте,
- делитесь новостями в популярных социальных медиа,
- оставляйте комментарии к публикациям, а также отмечать важные новости,
- сохраняйте понравившиеся публикации на потом,
- можно подключать сторонние RSS-ленты.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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