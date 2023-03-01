Blumentals Program Protector для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Версия:
|4.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Blumentals Solutions SIA
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 977 | Статистика
|Размер:
|2 Мб
Blumentals Program Protector - приложение, позволяющее защитить паролем любую программу. С его помощью вы легко можете защитить паролем и ограничить доступ к любому приложению Windows .
Достаточно выбрать программу, задать пароль доступа к ней, и при следующем ее запуске появляется диалоговое окно, в котором и нужно ввести пароль. Program Protector поддерживает 256-битное шифрование и длину пароля до 20 символов. Пользователи не смогут отключить защиту, переименовывая исполняемый файл программы или удаляя Program Protector.
Особенности Program Protector:
- Защита паролем любого приложения Windows
- Поддержка функции "Drag-and-Drop" для перетаскивания приложения или его ярлыка для защиты паролем
- Просмотр списка программ, находящихся под парольной зашитой
- Защита паролем самой программы
- Оперативное изменение пароля, при необходимости
- Просмотр логов активных программ, находящихся под парольной зашитой
- 100% защита приложений, без возможности изменения пароля
- Совместимость со многими программами
Программа проста в использовании и не требует каких-либо специальных знаний.
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