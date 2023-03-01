Blumentals Program Protector для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Версия:4.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):1 / 977 | Статистика
Размер:2 Мб
Blumentals Program Protector скриншот № 1
Blumentals Program Protector скриншот № 2
Blumentals Program Protector скриншот № 3

Blumentals Program Protector - приложение, позволяющее защитить паролем любую программу. С его помощью вы легко можете защитить паролем и ограничить доступ к любому приложению Windows .

Достаточно выбрать программу, задать пароль доступа к ней, и при следующем ее запуске появляется диалоговое окно, в котором и нужно ввести пароль. Program Protector поддерживает 256-битное шифрование и длину пароля до 20 символов. Пользователи не смогут отключить защиту, переименовывая исполняемый файл программы или удаляя Program Protector.

Особенности Program Protector:

  • Защита паролем любого приложения Windows
  • Поддержка функции "Drag-and-Drop" для перетаскивания приложения или его ярлыка для защиты паролем
  • Просмотр списка программ, находящихся под парольной зашитой
  • Защита паролем самой программы
  • Оперативное изменение пароля, при необходимости
  • Просмотр логов активных программ, находящихся под парольной зашитой
  • 100% защита приложений, без возможности изменения пароля
  • Совместимость со многими программами

Программа проста в использовании и не требует каких-либо специальных знаний.

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