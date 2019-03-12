PTGui для Windows

PTGui Pro 10.11

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Описание PTGui Pro 10.11Описание   Скачать PTGui Pro 10.11СКАЧАТЬ (27,54 Мб) Скриншоты PTGui Pro 10.11Скриншоты (4)   Статистика PTGui Pro 10.11Статистика   Отзывы о PTGui Pro 10.11Отзывы (3)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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PTGui - отличная профессиональная программа для создания панорамных изображений из серии цифровых фотографий. Современные камеры позволяют делать качественные и четкие фотографии, однако отдельно взятая фотография не может передать всю полноту отснятого материала, ограничиваясь двумерной картинкой. Так вот PTGui как раз и может объединить несколько кадров, чтобы у пользователя появился эффект присутствия.

Нельзя сказать, что PTGui легка в настройке и управлении, но пошаговый мастер значительно упрощает работу с этим редактором, подсказывая пользователю все необходимые действия. Для склейки подойдут не всякие фотографии: нужно фотографировать одной камерой с одного и того же места и одинаковыми настройками. Загрузив все кадры, их можно менять местами, если это необходимо. Кроме того, каждый снимок может быть автоматически откорректирован, что исправит и удалит возможные искажения.

На следующем этапе происходит выравнивание кадров относительно друг друга: PTGui определяет для каждого изображения свое место в панорамном снимке. Если отдельные элементы панорамы сделаны аккуратно, то можно завершать создание панорамного снимка. В ином случае придется заниматься ручной коррекцией при помощи установки специальных контрольных точек: отметки на соединяемых изображениях, которые обозначают совпадающие детали на снимках - чем точнее расположены контрольные точки и чем больше их число, тем правильнее будет составлен шов между изображениями.

В целом, PTGui может стать неплохой альтернативой самым популярным средствам графического редактирования, предоставляя в распоряжение пользователя множество настроек для ручной коррекции снимков и создания захватывающих панорамных открыток.

PTGui
PTGui
PTGui
PTGui
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $92.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 342
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе PTGui

Сергей про PTGui Pro 10.0.17 [17-01-2018]

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ник про PTGui Pro 10.0.16 [09-04-2017]

без водяных. нужна только регистрация
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Даниил про PTGui Pro 10.0.12 [31-12-2015]

Программа очень хорошая (отлично сводит фото), но сохранить можно только с водяными снаками на всё фото.
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