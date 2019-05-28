|
MiniTool Partition Wizard Bootable 11.0
|
|
|
|Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 21
|
- Рейтинг программы - 4.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
MiniTool Partition Wizard Bootable - образ загрузочного диска, который представляет собой мощный менеджер разделов жестких дисков. Программа представляет собой аналог MiniTool Partition Wizard, но теперь управлять разделами можно даже если Ваша операционная система не загружена, позволяя выполнять все основные операции: создание, объединение, разделение, копирование, удаление, форматирование, конвертирование и другие действия с разделами.
Кроме того, можно изменять букву диска, выбирать активный раздел, восстанавливать поврежденные разделы, преобразовывать динамический диск в базовый и т.д.
Стоит отметить, что этот инструмент также позволяет переносить установленную операционку с одного раздела на другой, в том числе и на SSD, в несколько простых действий.
Основные возможности:
- Преобразование файловых систем NTFS в FAT и наоборот.
- Преобразование дисков MBR в GPT и наоборот.
- Копирование томов динамических дисков.
- Поддержка UEFI boot с возможностью копирования.
- Преобразование динамических дисков в базовые.
- Объединение двух разделов в один.
- Полная поддержка жестких дисков с 4-килобайтными секторами и др.
Примечание. Для использования MiniTool Partition Wizard Bootable нужно скачать iso-образ приложения и записать его на CD/DVD-диск, либо же создать загрузочный USB-носитель. После этого перегрузите систему, установив предпочитаемый источник загрузки на оптический носитель (или USB).
|
|
ТОП-сегодня раздела "Образы дисков"
UltraISO 9.7.1.3519
UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и копирование компакт-дисков, отредактировать и создать образы, записать их
WinSetupFromUSB 1.9
WinSetupFromUSB - бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете создать мультизагрузочную флешку для установки операционных систем Windows, Linux, ISO-образов и
Alcohol 120% 2.0.3.10521
Alcohol 120% - популярный эмулятор CD/DVD-дисков, который создает на жестком диске ПК пользователя образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем
DAEMON Tools Lite 10.10.0.754
Daemon Tools - небольшое, бесплатное, но при этом очень функциональное приложение для создания ISO/MDS/MDF/MDX-образов из CD/DVD/Blu-ray дисков. Программа умеет
WinToFlash Lite 1.13.0000
WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и
Alcohol 120% 2.0.3.11012 Free Edition
Alcohol 120% Free - бесплатная версия популярного эмулятора приводов. Программа умеет записывать диски из образов, создавать виртуальные приводы и образы дисков,
|
|
Отзывы о программе MiniTool Partition Wizard Bootable
Vadik про MiniTool Partition Wizard Bootable 10.2 [02-09-2018]
MiniTool Partition Wizard Bootable Edition v10.2 создается MiniTool Bootable Media Builder, который есть в меню каждого зарегистрированного MiniTool Partition Wizard. С помощью Bootable Media Builder
пользователи могут создавать загрузочный CD / DVD, загрузочный USB-накопитель или создавать ISO-образ загрузочного диска. https://www.partitionwizard.com/partition-wizard-bootable-cd.html
В версии MiniTool Partition Wizard v9.1 Free Edition не активны функции :
Создать / Удалить / Формат Dynamic Volume
Слияние раздела
Изменить размер кластера
Преобразование динамического диска в базовый
https://www.partitionwizard.com/bootable-error-fixed.html
бесплатная версия MiniTool Partition Wizard не поддерживает converting NTFS to FAT.
https://www.partitionwizard.com/help/convert-NTFS-to-FAT.html
| 4 | Ответить
Андрей про MiniTool Partition Wizard Bootable 10.2.1 [29-04-2017]
Здесь качаются экзешники. А где iso образ то?
22 | 51 | Ответить
Tyk в ответ Андрей про MiniTool Partition Wizard Bootable 10.2.1 [11-05-2017]
Это типа потому, что перпендикулярно.
4 | 33 | Ответить
Mast в ответ Tyk про MiniTool Partition Wizard Bootable 10.2.1 [30-05-2017]
Всмысле?
5 | 26 | Ответить
Vadik про MiniTool Partition Wizard Bootable 9.1 [29-10-2016]
При использовании MiniTool Partition Wizard boot Home Edition 9.1 CD и USB - диск возможна ошибка = 0x00000009 .Которая происходит из - за совместимости специальной конфигурации аппаратного обеспечения ПК. Если вы столкнулись с сообщение об ошибке ,скачайте исправленную версию: файл ISO (для 32 бит)143.04 MB ,для (64 бит)136.67 MB ,и выберите режим совместимости при загрузке.
4 | 6 | Ответить
Игорь в ответ Vadik про MiniTool Partition Wizard Bootable 9.1 [21-11-2016]
А где скачать то исправленную ?
13 | 22 | Ответить
Алексей в ответ Игорь про MiniTool Partition Wizard Bootable 10.1 [14-03-2017]
https://www.partitionwizard.com/bootable-error-fixed.html здесь
1 | 19 | Ответить
|Читать все отзывы (7) / Добавить отзыв
|