MiniTool Partition Wizard Bootable - образ загрузочного диска, который представляет собой мощный менеджер разделов жестких дисков. Программа представляет собой аналог MiniTool Partition Wizard, но теперь управлять разделами можно даже если Ваша операционная система не загружена, позволяя выполнять все основные операции: создание, объединение, разделение, копирование, удаление, форматирование, конвертирование и другие действия с разделами.

Кроме того, можно изменять букву диска, выбирать активный раздел, восстанавливать поврежденные разделы, преобразовывать динамический диск в базовый и т.д.

Стоит отметить, что этот инструмент также позволяет переносить установленную операционку с одного раздела на другой, в том числе и на SSD, в несколько простых действий.

Основные возможности:

Преобразование файловых систем NTFS в FAT и наоборот.

Преобразование дисков MBR в GPT и наоборот.

Копирование томов динамических дисков.

Поддержка UEFI boot с возможностью копирования.

Преобразование динамических дисков в базовые.

Объединение двух разделов в один.

Полная поддержка жестких дисков с 4-килобайтными секторами и др.