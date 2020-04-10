Partition Wizard - менеджер для работы с разделами жесткого диска. С его помощью можно изменять размер раздела, создавать новый раздел на жестком диске, удалять и форматировать уже существующие разделы. Позволяет работать не только с отдельными жесткими дисками, но и дисками, объединенными в RAID-массивы.

Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в себя набор основных операций: от создания и разбиения томов и

Victoria - неофициальная версия популярной программы Victoria 4.68b, которая тестирует оборудование непосредственно через порты, на самом низком уровне

CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые поддерживают технологию S.M.A.R.T. Производит подробную диагностику и