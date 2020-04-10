Partition Wizard для Windows

Partition Wizard Free 12.0

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Описание Partition Wizard Free 12.0Описание   Скачать Partition Wizard Free 12.0СКАЧАТЬ (3,91 Мб) Скриншоты Partition Wizard Free 12.0Скриншоты (6)   Статистика Partition Wizard Free 12.0Статистика   Отзывы о Partition Wizard Free 12.0Отзывы (23)  
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4.73 из 5, всего оценок - 53
  • Рейтинг программы - 4.73 из 5
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Partition Wizard - менеджер для работы с разделами жесткого диска. С его помощью можно изменять размер раздела, создавать новый раздел на жестком диске, удалять и форматировать уже существующие разделы. Позволяет работать не только с отдельными жесткими дисками, но и дисками, объединенными в RAID-массивы.

Возможности:

  • Создание первичных и логических разделов жесткого диска.
  • Поддержка RAID.
  • Конвертирование раздела с файловой системой FAT в раздел с файловой системой NTFS.
  • Поддержка дисков и разделов размером более 2 ТБ.
  • Копирование одного из разделов.
  • Клонирование всего жесткого диска (создание точной копии на другом физическом диске).
  • Опция Disk Map позволяющая визуально отображать структуру разделов и жестких дисков.
  • Восстановление загрузочной области MBR.
  • Изменение динамического диска в базовый.
  • Тестирование работоспособности жесткого диска.
  • Скрытие/отображение раздела.
  • Установка активного раздела.
  • Присвоение разделу соответствующей буквы. Выборочное присвоение нужной буквы разделу по требованию пользователя.
  • Изменение параметров серийного номера раздела и Type ID.
Partition Wizard
Partition Wizard
Partition Wizard
Partition Wizard
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)25 / 111 425
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
ТОП-сегодня раздела "HDD утилиты"
 

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Отзывы о программе Partition Wizard

Rob про Partition Wizard Free 11.6 [08-04-2020]

Халява закончилась. Теперь прога платная
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SNEM в ответ Rob про Partition Wizard Free 11.6 [11-04-2020]

Free версия всегда была и остается бесплатной. На то она и фри! Конечно с урезанным функционалом в сравнении с версией PRO.
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Павел про Partition Wizard Free 10.3 [13-11-2018]

Не пользуйтесь этим дерьмом!!! Хотел изменить размеры дисков, диск С подуменьшить, а D увеличить. Запустил, прога перезагрузилась и стоит, прошла вся ночь, проценты с нуля не увеличиваются. Всё, приплыли.
7 | 22 | Ответить

Сверж в ответ Павел про Partition Wizard Free 11.6 [17-03-2020]

Не на той бирже играл.
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Макс про Partition Wizard Free 10.2.2 [05-06-2018]

Не ожидал. Великолепная программа и к тому же бесплатна. Слов нет.
2 | 2 | Ответить

Тима про Partition Wizard Free 10.2.2 [17-03-2018]

Была ситуация такая.. Я вышел клиенту у неё винда слетела, надо было разбить жёсткий диск на 2 и на втором разделе сохранить данные! Я запустил программу прогрмма очень популярная acronis disc derect хотел создать раздел для сохранения данны на 200 GB, запустил процесс операция началась ждал 20 мину, долго думал 200 гиг на мало так и должно быть, сидел 40 минут, закалебался,запустил paragon такая же история, очень много времени потерял, думал бляяяя что же делать, потом наткнулся на эту программу mini tool программа мало известная вряд ли получится, запустил но чуда за 4 минуты он разбил жёсткий диск..Я был доволен!..
4 | 6 | Ответить

Vadik про Partition Wizard Free 9.1 [29-10-2016]

В версии MiniTool Partition Wizard v9.1 Free Edition нет функций :
Создать / Удалить / Формат Dynamic Volume
Слияние раздела
Изменить размер кластера
Преобразование динамического диска в базовый
6 | 14 | Ответить

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