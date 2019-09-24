Nero Standard 2018 1.10.0.9 Nero - одна из самых популярных программ для работы с мультимедиа, с помощью которой можно записывать CD/DVD/Blu-ray диски, редактировать видео, копировать диски, Ashampoo Burning Studio 1.14.5 Free - 2019 Free Ashampoo Burning Studio Free - бесплатное приложение для работы с CD/DVD/Blu-Ray дисками, с помощью которого можно легко записывать аудио и видео различных форматов CloneCD 5.3.4.0 CloneCD является мощным CD репликатором и предназначен только для точного (1:1) копирования CDR/RW дисков, в том числе и защищенных

Nero Burning ROM 2018 1.10.0.14 Nero Burning ROM - популярное приложение для прожига CD/DVD/Blu-ray дисков, обладающее поддержкой всех типов приводов и оптических носителей. Присутствует CDBurnerXP 4.5.8.7042 CDBurnerXP - бесплатная программа для записи CD, DVD, Blu-Ray и HD-DVD дисков, с помощью которой можно создавать загрузочные, мультисессионные диски и аудио-CD, а AnyReader 3.18 AnyReader - Эффективное средство для копирования файлов с нечитаемых CD/DVD-дисков, в том числе старых и поцарапанных, других поврежденных носителей (HDD, дискета),