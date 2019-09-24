DVDFab для Windows

DVDFab 11.0.5.1

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Описание DVDFab 11.0.5.1Описание   Скачать DVDFab 11.0.5.1СКАЧАТЬ (161,02 Мб) Скриншоты DVDFab 11.0.5.1Скриншоты (4)   Статистика DVDFab 11.0.5.1Статистика   Отзывы о DVDFab 11.0.5.1Отзывы (23)  
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4.51 из 5, всего оценок - 80
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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DVDFab - программа для быстрого копирования DVD без потери качества (полная поддержка NTSC и PAL), перезаписи DVD-дисков на жесткий диск компьютера - очень простая в использования и в то же время имеющая расширенные функциональные возможности, добраться до которых можно через контекстное меню, появляющееся после щелчка правой кнопкой мыши. Поддерживается HD-DVD и Blu-Ray.

Программа позволяет создавать точную копию видеоданных, хранящихся на цифровом носителе информации, вместе с такими особенностями, присущими DVD, как: меню, субтитры, различные языковые переводы фильма. Удаляет все защиты (CSS, RC, RCE, Macrovision, UOPs and Sony ARccOS)...

Что нового в DVDFab 11.0.5.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
DVDFab
DVDFab
DVDFab
DVDFab
Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 64 608
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКопирование
ТОП-сегодня раздела "Копирование"
 

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Отзывы о программе DVDFab

Дмитрий про DVDFab 9.1.4.6 [23-05-2014]

Подскажите плз как из блюрей 3d сделать mkv пошагово
1 | 14 | Ответить

Лаврентий про DVDFab 9.0.7.2 [06-11-2013]

Проога ддерьмо развод на бабки не советую.
3 | | Ответить

Олег про DVDFab 9.0.6.3 [30-09-2013]

Может и хорошая, но это условно-бесплатная прога. Поищите другое.
| 2 | Ответить

Юрий про DVDFab 9.0.4.7 [28-07-2013]

Хорошая прога! Клонирую 3d прямо из образа iso
.Единственно в настройках ставлю-" в два прохода", в один ну ни как не хочет работать, ну это в 3D заморочки такие скорее
4 | 2 | Ответить

Юрий про DVDFab 9.0.4.7 [28-07-2013]

Классная программа! Например иногда клонирую 3D iso прямо в MKV.Единственно в настройках ставлю-" в дв прохода", в один ну ни как не хочет работать.
| 3 | Ответить

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