WebCam On-Off для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sordum
|Категории:
|Контроль доступа - Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 9 569 | Статистика
|Размер:
|474 Кб
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WebCam On-Off - небольшая бесплатная программа для быстрого включения и отключения веб-камеры на компьютере. Используется для собственной защиты, предотвращая доступ к веб-камере через внешнее подключение, и как дополнительный инструмент родительского контроля. В один клик отключает драйвер веб-камеры, а это значит, что злоумышленники не получают возможность использовать камеру.
Выключив камеру, вы можете быть полностью уверены, что никто не шпионит за вами через нее или ограничить общение детей по Интернету через веб-камеру.
WebCam On-Off не имеет сложных настроек. Только три кнопки-статуса камеры. По умолчанию доступ к камере разрешен, чтобы отключить ее нужна нажать на красный маркер Disable.
Поддерживает запуск в командной строке.
Программа не требует установки и очень простая в использовании.
Не позволяйте устраивать реалити-шоу в своем доме.
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Отзывы о программе WebCam On-Off
Дмитрий про WebCam On-Off 1.3 [30-01-2020]
Прога простая как молоток и хорошо работает.
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