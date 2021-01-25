WinLock для Windows
|Оценка:
|4.22/5 голосов - 78
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $17.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|8.46 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Crystal Office Systems
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|10 / 65 209 | Статистика
|Размер:
|11,43 Мб
|СКАЧАТЬ
WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows.
Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения установленного периода времени WinLock выключает систему. Отключение возможно только после ввода пароля. Есть возможность блокировать комбинации клавиш (Alt-Ctrl-Del, Alt-Tab, Ctrl-Esc, etc.), блокировать рабочий стол, запрещать открытие файлов и запуск выбранных приложений.
WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при...
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Отзывы о программе WinLock
Sardor про WinLock 8.21 [02-08-2019]
Парни помогите хотел попробовать и заблокировал сам себя как можно отключить
11 | 49 | Ответить
борис в ответ Sardor про WinLock 8.36 [11-07-2020]
просто веди пароль если ты не записываешь то снаси винду
4 | 9 | Ответить
Дима про WinLock 8.0 [29-08-2018]
Создатель гандон конченый этот винвоке заблокировал виндовс и я не могу открыть ярлык виде ликёра!
8 | 11 | Ответить
Максим в ответ Дима про WinLock 8.21 [08-04-2020]
Dts про WinLock 7.4 [23-09-2017]
и так ребзи,прога то норм только для школьников.Так что не пишите плохие коментарии
3 | 6 | Ответить
Entity про WinLock 6.41 [25-03-2015]
Программа - полное дерьмо. Заморозить и убить процесс программы с тем же Anvir Task Manager и Process Hacker очень легко. Также разработчики видимо не предусмотрели, что есть "Безопасный" режим, когда программы из автозагрузки не запускаются, что даёт возможность расправится с продуктом ламерских умов на ровном месте.
3 | 4 | Ответить
Юрий в ответ Entity про WinLock 7.02 [04-06-2016]
Скорее всего это сделано для самих же пользователей. Вдруг забыли пароль или прога использовалась в злых целях(типо шантажа)?
2 | 5 | Ответить
Koss в ответ Entity про WinLock 7.12 [06-02-2017]
у кого то кривые руки. Не умеешь настраивать дк не пиши чушь!
2 | 3 | Ответить