Отзывы о программе WinLock

ramzik29 я забыл пороль как узнать?

9 | 55 | Ответить

Sardor Парни помогите хотел попробовать и заблокировал сам себя как можно отключить

11 | 49 | Ответить

борис Sardor просто веди пароль если ты не записываешь то снаси винду

4 | 9 | Ответить

Дима Создатель гандон конченый этот винвоке заблокировал виндовс и я не могу открыть ярлык виде ликёра!

8 | 11 | Ответить

Максим Дима Кого блаконуло, перезогрузите комп-ноут

| 9 | Ответить

Dts и так ребзи,прога то норм только для школьников.Так что не пишите плохие коментарии

3 | 6 | Ответить

Entity Программа - полное дерьмо. Заморозить и убить процесс программы с тем же Anvir Task Manager и Process Hacker очень легко. Также разработчики видимо не предусмотрели, что есть "Безопасный" режим, когда программы из автозагрузки не запускаются, что даёт возможность расправится с продуктом ламерских умов на ровном месте.

3 | 4 | Ответить

Юрий Entity Скорее всего это сделано для самих же пользователей. Вдруг забыли пароль или прога использовалась в злых целях(типо шантажа)?

2 | 5 | Ответить