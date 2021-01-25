WinLock для Windows

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Оценка: 4.22/5 голосов - 78
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $17.00
Ограничение:30 дней
Версия:8.46 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):10 / 65 209 | Статистика
Размер:11,43 Мб
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WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows.

Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения установленного периода времени WinLock выключает систему. Отключение возможно только после ввода пароля. Есть возможность блокировать комбинации клавиш (Alt-Ctrl-Del, Alt-Tab, Ctrl-Esc, etc.), блокировать рабочий стол, запрещать открытие файлов и запуск выбранных приложений.

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Отзывы о программе WinLock

ramzik29 про WinLock 8.36 [20-04-2020]

я забыл пороль как узнать?
9 | 55 | Ответить

Sardor про WinLock 8.21 [02-08-2019]

Парни помогите хотел попробовать и заблокировал сам себя как можно отключить
11 | 49 | Ответить

борис в ответ Sardor про WinLock 8.36 [11-07-2020]

просто веди пароль если ты не записываешь то снаси винду
4 | 9 | Ответить

Дима про WinLock 8.0 [29-08-2018]

Создатель гандон конченый этот винвоке заблокировал виндовс и я не могу открыть ярлык виде ликёра!
8 | 11 | Ответить

Максим в ответ Дима про WinLock 8.21 [08-04-2020]

Кого блаконуло, перезогрузите комп-ноут
| 9 | Ответить

Dts про WinLock 7.4 [23-09-2017]

и так ребзи,прога то норм только для школьников.Так что не пишите плохие коментарии
3 | 6 | Ответить

Entity про WinLock 6.41 [25-03-2015]

Программа - полное дерьмо. Заморозить и убить процесс программы с тем же Anvir Task Manager и Process Hacker очень легко. Также разработчики видимо не предусмотрели, что есть "Безопасный" режим, когда программы из автозагрузки не запускаются, что даёт возможность расправится с продуктом ламерских умов на ровном месте.
3 | 4 | Ответить

Юрий в ответ Entity про WinLock 7.02 [04-06-2016]

Скорее всего это сделано для самих же пользователей. Вдруг забыли пароль или прога использовалась в злых целях(типо шантажа)?
2 | 5 | Ответить

Koss в ответ Entity про WinLock 7.12 [06-02-2017]

у кого то кривые руки. Не умеешь настраивать дк не пиши чушь!
2 | 3 | Ответить

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