5 Rename Us - удобная и гибко настраиваемая утилита для пакетного переименования файлов по заданным параметрам. При переименовании (или копировании) имена файлов можно изменять в зависимости от правил, которые вы сами определяете. Для этого доступны такие опции как нумерация, изменение регистра символов, добавление приставки или суффикса, прописывание даты, использование тегов MP3 и другое. Все правила задействуются в той последовательности, которую вы укажите. Удобно выполнен поиск и добавление файлов в проект: автоматическая и ручная сортировка по имени, дате, типу и т.д. В целом, Rename Us весьма неплохая программа для переименования файлов, которая отлично подойдет для работы с большими коллекциями музыки, картинок, документов и др. Что нового в Rename Us 4.2.0?

Улучшен интерфейс