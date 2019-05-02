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Rename Us для Windows

Rename Us 4.2.0

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Описание Rename Us 4.2.0Описание   Скачать Rename Us 4.2.0СКАЧАТЬ (3,09 Мб) Скриншоты Rename Us 4.2.0Скриншоты (4)   Статистика Rename Us 4.2.0Статистика   Отзывы о Rename Us 4.2.0Отзывы (5)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Rename Us - удобная и гибко настраиваемая утилита для пакетного переименования файлов по заданным параметрам. При переименовании (или копировании) имена файлов можно изменять в зависимости от правил, которые вы сами определяете. Для этого доступны такие опции как нумерация, изменение регистра символов, добавление приставки или суффикса, прописывание даты, использование тегов MP3 и другое. Все правила задействуются в той последовательности, которую вы укажите.

Удобно выполнен поиск и добавление файлов в проект: автоматическая и ручная сортировка по имени, дате, типу и т.д. В целом, Rename Us весьма неплохая программа для переименования файлов, которая отлично подойдет для работы с большими коллекциями музыки, картинок, документов и др.

Что нового в Rename Us 4.2.0?
  • Улучшен интерфейс
Rename Us
Rename Us
Rename Us
Rename Us
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 675
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереименование файлов
ТОП-сегодня раздела "Переименование файлов"
 

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Отзывы о программе Rename Us

Диня Патрашко про Rename Us 4.1.0 [04-01-2018]

Простите, украинский язык??? Хохлы там чё совсем разобиделись? Ах да, это, наверное, сссанкции от укрокулхацкеров...
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Krit в ответ Диня Патрашко про Rename Us 4.1.0 [05-01-2018]

Это все проделки госдепа!
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Денис про Rename Us 4.0.8 [16-06-2017]

Вы шутите? Только английский и украинский языки?!
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Слон в ответ Денис про Rename Us 4.0.8 [16-06-2017]

А на счет чего возмущение? Что-то я не пойму.
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Олеся про Rename Us 4.0.4.0 [11-08-2016]

Класс! Главное, разобраться.
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