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Rename Us 4.2.0
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3.75 из 5, всего оценок - 4
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- Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Rename Us - удобная и гибко настраиваемая утилита для пакетного переименования файлов по заданным параметрам. При переименовании (или копировании) имена файлов можно изменять в зависимости от правил, которые вы сами определяете. Для этого доступны такие опции как нумерация, изменение регистра символов, добавление приставки или суффикса, прописывание даты, использование тегов MP3 и другое. Все правила задействуются в той последовательности, которую вы укажите.
Удобно выполнен поиск и добавление файлов в проект: автоматическая и ручная сортировка по имени, дате, типу и т.д. В целом, Rename Us весьма неплохая программа для переименования файлов, которая отлично подойдет для работы с большими коллекциями музыки, картинок, документов и др.
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|Что нового в Rename Us 4.2.0?
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Отзывы о программе Rename Us
Диня Патрашко про Rename Us 4.1.0 [04-01-2018]
Простите, украинский язык??? Хохлы там чё совсем разобиделись? Ах да, это, наверное, сссанкции от укрокулхацкеров...
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Krit в ответ Диня Патрашко про Rename Us 4.1.0 [05-01-2018]
Это все проделки госдепа!
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Денис про Rename Us 4.0.8 [16-06-2017]
Вы шутите? Только английский и украинский языки?!
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Слон в ответ Денис про Rename Us 4.0.8 [16-06-2017]
А на счет чего возмущение? Что-то я не пойму.
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Олеся про Rename Us 4.0.4.0 [11-08-2016]
Класс! Главное, разобраться.
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