Отзывы о программе Advanced Renamer

Елена

Великолепная программа! Начала было переименовывать файлы (всего-то поменять надо было несколько букв на диакритические, но в огромном количестве файлов), вспомнила, что когда-то я для пробы заимела себе в компе эту программку да так её и "отложила в сторону", а тут решила попробовать и просто в восхищении - сколько же времени и сил оказалось сэкономлено!

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