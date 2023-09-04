Advanced Renamer для Windows
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 30
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.91 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Hulubulu Software
|Категория:
|Переименование файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 27 001 | Статистика
|Размер:
|11,67 Мб
|СКАЧАТЬ
Advanced Renamer - удобная программа для пакетного переименования файлов и папок. Утилита предлагает 14 способов переименования, с помощью которых можно изменять имена, атрибуты, метки и т.п. Файлы могут быть скопированы и перемещены в новые каталоге на основе заданного алгоритма.
Возможности программы:
- Переименование одновременно любого количества файлов.
- Функция предварительного просмотра результатов.
- Построение новых имен файла путем добавления, удаления, замены, изменения регистра или давать файлам новое имя на основании известной информации о файле.
- Переименования текстовых, графических, музыкальных и видео файлов.
- Массовое редактирование тегов MP3-файлов.
- Переименование GPS-данных. Добавление названия города и страны, координаты.
- Теги для переименования телевизионных сериалов.
- Гибкие фильтры и настройки для переименования.
- Если при переименовании произошла ошибка, можно сделать откат.
- Импорт файлов CSV.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Advanced Renamer
Елена про Advanced Renamer 3.88.1 [21-06-2022]
Великолепная программа! Начала было переименовывать файлы (всего-то поменять надо было несколько букв на диакритические, но в огромном количестве файлов), вспомнила, что когда-то я для пробы заимела себе в компе эту программку да так её и "отложила в сторону", а тут решила попробовать и просто в восхищении - сколько же времени и сил оказалось сэкономлено!
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Николай Бондарь про Advanced Renamer 3.85 [24-04-2020]
Total Comander отлично переименовывает любое количество файлов.Но скачал и попробую эту програмку.По отзывам смотрю хорошая.
| 1 | Ответить
Терра Баршак про Advanced Renamer 3.84 [30-03-2019]
Спасибо за программу, это экономит мне около часа работы! куда скинуть денег? Такой интеллект должен поддерживаться. С меня кофе!
4 | 5 | Ответить
Українець про Advanced Renamer 3.72 [10-04-2016]
Згоден з усіма позитивними відгуками щодо програми Advanced Renamer,- дуже необхідна і зручна утиліта у своєму класі, та ще й до того ж - безкоштовна. Розробникам програми велика подяка за альтруістичну працю для людей. Слава Україні!
7 | 17 | Ответить
Владимир про Advanced Renamer 3.68 [26-11-2015]
Народ, а сколько файлов она за раз может переименовать?
6 | 18 | Ответить