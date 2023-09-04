Advanced Renamer для Windows

Описание
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Оценка: 4.33/5 голосов - 30
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.91 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Переименование файлов
Загрузок (сегодня/всего):6 / 27 001 | Статистика
Размер:11,67 Мб
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Advanced Renamer - удобная программа для пакетного переименования файлов и папок. Утилита предлагает 14 способов переименования, с помощью которых можно изменять имена, атрибуты, метки и т.п. Файлы могут быть скопированы и перемещены в новые каталоге на основе заданного алгоритма.

Возможности программы:

  • Переименование одновременно любого количества файлов.
  • Функция предварительного просмотра результатов.
  • Построение новых имен файла путем добавления, удаления, замены, изменения регистра или давать файлам новое имя на основании известной информации о файле.
  • Переименования текстовых, графических, музыкальных и видео файлов.
  • Массовое редактирование тегов MP3-файлов.
  • Переименование GPS-данных. Добавление названия города и страны, координаты.
  • Теги для переименования телевизионных сериалов.
  • Гибкие фильтры и настройки для переименования.
  • Если при переименовании произошла ошибка, можно сделать откат.
  • Импорт файлов CSV.
Что нового в Advanced Renamer 3.91?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Advanced Renamer

Елена про Advanced Renamer 3.88.1 [21-06-2022]

Великолепная программа! Начала было переименовывать файлы (всего-то поменять надо было несколько букв на диакритические, но в огромном количестве файлов), вспомнила, что когда-то я для пробы заимела себе в компе эту программку да так её и "отложила в сторону", а тут решила попробовать и просто в восхищении - сколько же времени и сил оказалось сэкономлено!
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Николай Бондарь про Advanced Renamer 3.85 [24-04-2020]

Total Comander отлично переименовывает любое количество файлов.Но скачал и попробую эту програмку.По отзывам смотрю хорошая.
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Терра Баршак про Advanced Renamer 3.84 [30-03-2019]

Спасибо за программу, это экономит мне около часа работы! куда скинуть денег? Такой интеллект должен поддерживаться. С меня кофе!
4 | 5 | Ответить

Українець про Advanced Renamer 3.72 [10-04-2016]

Згоден з усіма позитивними відгуками щодо програми Advanced Renamer,- дуже необхідна і зручна утиліта у своєму класі, та ще й до того ж - безкоштовна. Розробникам програми велика подяка за альтруістичну працю для людей. Слава Україні!
7 | 17 | Ответить

Владимир про Advanced Renamer 3.68 [26-11-2015]

Народ, а сколько файлов она за раз может переименовать?
6 | 18 | Ответить

Nick в ответ Владимир про Advanced Renamer 3.85 [11-07-2020]

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