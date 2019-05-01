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Attribute Changer 9.10e
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Attribute Changer - простенькая утилита для удобного изменения основных атрибутов файлов и папок. После установки программы она интегрируется в проводник Windows, добавляя в контекстные меню соответствующий пункт.
Этот инструмент поможет установить такие атрибуты, как только для чтения, скрытый, архивный, системный и др. Кроме того, доступны изменение даты файла или папки (создание, модификация, доступ) и синхронизация с метаданными цифровых фотографий. Удобно, что поддерживается пакетный режим редактирования сразу нескольких элементов одновременно, например, изображений или видеороликов.
Если требуется сортировка файлов, то и эта опция присутствует в Attribute Changer. Все изменения фиксируются в отчетах, чтобы при необходимости вы могли ознакомиться с внесенными правками.
В общем, Attribute Changer может стать неплохой альтернативой стандартным средствам Windows для изменения атрибутов файлов и папок, предлагая пользователю ряд дополнительных настроек и опций.
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Отзывы о программе Attribute Changer
Константин про Attribute Changer 9.10a [25-07-2018]
А куда она установилась? В Программы и компоненты есть, но ярлыка нет, поиском не находится, в Program files нет.
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Alex про Attribute Changer 9.0 [05-02-2018]
Одна из немногих программ, которая реально РАБОТАЕТ!
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