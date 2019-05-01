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Attribute Changer для Windows

Attribute Changer 9.10e

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Описание Attribute Changer 9.10eОписание   Скачать Attribute Changer 9.10eСКАЧАТЬ (4,87 Мб) Скриншоты Attribute Changer 9.10eСкриншоты (5)   Статистика Attribute Changer 9.10eСтатистика   Отзывы о Attribute Changer 9.10eОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Attribute Changer - простенькая утилита для удобного изменения основных атрибутов файлов и папок. После установки программы она интегрируется в проводник Windows, добавляя в контекстные меню соответствующий пункт.

Этот инструмент поможет установить такие атрибуты, как только для чтения, скрытый, архивный, системный и др. Кроме того, доступны изменение даты файла или папки (создание, модификация, доступ) и синхронизация с метаданными цифровых фотографий. Удобно, что поддерживается пакетный режим редактирования сразу нескольких элементов одновременно, например, изображений или видеороликов.

Если требуется сортировка файлов, то и эта опция присутствует в Attribute Changer. Все изменения фиксируются в отчетах, чтобы при необходимости вы могли ознакомиться с внесенными правками.

В общем, Attribute Changer может стать неплохой альтернативой стандартным средствам Windows для изменения атрибутов файлов и папок, предлагая пользователю ряд дополнительных настроек и опций.

Attribute Changer
Attribute Changer
Attribute Changer
Attribute Changer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 180
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереименование файлов - другое
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Отзывы о программе Attribute Changer

Константин про Attribute Changer 9.10a [25-07-2018]

А куда она установилась? В Программы и компоненты есть, но ярлыка нет, поиском не находится, в Program files нет.
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Alex про Attribute Changer 9.0 [05-02-2018]

Одна из немногих программ, которая реально РАБОТАЕТ!
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