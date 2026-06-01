Отзывы о программе ReNamer

Сергей Отличнейшая программа. Сделал ошибку в названии секвенций, причём в разных папках. С помощью renamer переименовал сразу всё. Файлов было порядка 10к, переименовал за пол минуты. Круто. Спасибо.

Сергей Устал бороться с некоторыми аудио книгами! Ранее опыта с переименованием файлов никакого... С программой столкнулся впервые, благодаря хорошим отзывам! Пришлось потренироваться некоторое время (примерно 30-60 минут). Всё в принципе не так уж и сложно! Программа, действительно заслуживает очень хороших отзывов!!!

Юрий А мне нравиться, сразу переименовал несколько файлов. И понятный интерфейс разобрался за 1 мин, спасибо разработчику. Главное русский интерфейс.

mv не фриварез, а рекламная-ограниченная !!! и не очень то хорошо работает (порядок обработки уровней программка должна сама уметь делать, а не кричать "файл не найден").

