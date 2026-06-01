ReNamer для Windows
|Оценка:
|4.54/5 голосов - 128
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|Denis Kozlov
|Категория:
|Переименование файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 126 117 | Статистика
|Размер:
|4.35 Мб
ReNamer - программа для переименования файлов с широкими возможностями. Позволяет изменять префиксы, суффиксы, заменять части слова, названия или буквы, изменять реестр, удалять скобки, добавлять порядковые номера, удалять цифры и символы, изменять расширение файлов.
Программа позволяет комбинировать различные действия над файлами, устанавливать правила и т.д. Кроме того, ReNamer поддерживает работу с ID3v1, ID3v2, EXIF, OLE, AVI, MD5, CRC32 и SHA1, а также можете переименовывать не только файлы, но и папки.
Отзывы о программе ReNamer
Сергей про ReNamer 6.8 [24-01-2018]
Отличнейшая программа. Сделал ошибку в названии секвенций, причём в разных папках. С помощью renamer переименовал сразу всё. Файлов было порядка 10к, переименовал за пол минуты. Круто. Спасибо.
Сергей про ReNamer 6.7 [17-11-2017]
Устал бороться с некоторыми аудио книгами! Ранее опыта с переименованием файлов никакого... С программой столкнулся впервые, благодаря хорошим отзывам! Пришлось потренироваться некоторое время (примерно 30-60 минут). Всё в принципе не так уж и сложно! Программа, действительно заслуживает очень хороших отзывов!!!
Юрий про ReNamer 6.3 [20-03-2016]
А мне нравиться, сразу переименовал несколько файлов. И понятный интерфейс разобрался за 1 мин, спасибо разработчику. Главное русский интерфейс.
mv про ReNamer 6.3 [26-02-2016]
не фриварез, а рекламная-ограниченная !!! и не очень то хорошо работает (порядок обработки уровней программка должна сама уметь делать, а не кричать "файл не найден").
Анатолий про ReNamer 6.2 [29-05-2015]
Классная программа. Перепробовал много, вплоть до *Коммандера* - ни одна по функционалу близко не стоит. Приходится плотно заниматься электронными книжками - можно заменить или добавить практически всё.
