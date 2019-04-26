VyprVPN для macOS

VyprVPN 2.20.0.6706 для Mac

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Описание VyprVPN 2.20.0.6706 для MacОписание   Скачать VyprVPN 2.20.0.6706 для MacСКАЧАТЬ (19,37 Мб) Скриншоты VyprVPN 2.20.0.6706 для MacСкриншоты (7)   Статистика VyprVPN 2.20.0.6706 для MacСтатистика   Отзывы о VyprVPN 2.20.0.6706 для MacОтзывы (0)  
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VyprVPN - грамотно продуманный и простой в использовании VPN-клиент, позволяющий подключаться к множеству серверов по всему земному шару. Преимущества технологии VPN хорошо известны: Вы можете посещать сайты, обычный доступ к которым в Вашем регионе закрыт, обезопасить себя от утечки персональных данных при использовании открытых точек доступа в интернет, увеличить скорость приема/передачи данных и др.

Принцип работы программы состоит в перенаправлении всего исходящего и входящего трафика через так называемые туннельные сервера. При этом Ваше местоположение виртуально меняется, реальный IP-адрес будет скрыт, и для всех следящих модулей, хакеров и недобросовестных провайдеров Вы станете отображаться как пользователь совершенно другой страны.

Разработчики не поленились и реализовали в приложении более 50 разных стран по всему миру с более чем 700 серверами и 200 000 IP-адресов. Так что при желании Вы можете менять свое местоположение даже на специфические локации, становясь жителем то Австралии, то Коста Рики, то Индонезии, то Японии и т.д.

Что касается безопасности, то в программе используется несколько протоколов шифрования трафика: PPTP, L2TP/IPsec, OpenVPN (160-bit и 256-bit) и Chameleon. Поэтому можете не переживать за утечку персональных и учетных данных.

Среди дополнительных возможностей VyprVPN можно выделить:

  • автоматическое туннелирование при подключении к неизвестным Wi-Fi-сетям,
  • запуск приложения вместе с операционной системой,
  • блокировка всего интернет и сетевого трафика, когда программа не запущена или нет виртуального соединения,
  • выбор местоположения по региону,
  • отображение пинга для каждой локации,
  • сохранение часто используемых серверов в списке избранного,
  • графические характеристики скорости приема/передачи данных и другое.

На главном окошке программы отображается название страны, на которую Вы перенаправлены, подменный IP-адрес, общее время подключения, протокол шифрования. В целом, VyprVPN весьма удобный VPN-клиент, который позволит Вам почувствовать комфортное и безопасное подключение к интернету всего в несколько простых действий.

Примечание. Бесплатно сервис VyprVPN предлагает только 500 Мб перенаправленных данных в месяц. Если требуется больше, то придется переходить на платную подписку (от $6.67).

VyprVPN
VyprVPN
VyprVPN
VyprVPN
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x, 9.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 301
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls
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Отзывы о программе VyprVPN

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