VyprVPN - грамотно продуманный и простой в использовании VPN-клиент, позволяющий подключаться к множеству серверов по всему земному шару. Преимущества технологии VPN хорошо известны: Вы можете посещать сайты, обычный доступ к которым в Вашем регионе закрыт, обезопасить себя от утечки персональных данных при использовании открытых точек доступа в интернет, увеличить скорость приема/передачи данных и др.

Принцип работы программы состоит в перенаправлении всего исходящего и входящего трафика через так называемые туннельные сервера. При этом Ваше местоположение виртуально меняется, реальный IP-адрес будет скрыт, и для всех следящих модулей, хакеров и недобросовестных провайдеров Вы станете отображаться как пользователь совершенно другой страны.

Разработчики не поленились и реализовали в приложении более 50 разных стран по всему миру с более чем 700 серверами и 200 000 IP-адресов. Так что при желании Вы можете менять свое местоположение даже на специфические локации, становясь жителем то Австралии, то Коста Рики, то Индонезии, то Японии и т.д.

Что касается безопасности, то в программе используется несколько протоколов шифрования трафика: PPTP, L2TP/IPsec, OpenVPN (160-bit и 256-bit) и Chameleon. Поэтому можете не переживать за утечку персональных и учетных данных.

Среди дополнительных возможностей VyprVPN можно выделить:

автоматическое туннелирование при подключении к неизвестным Wi-Fi-сетям,

запуск приложения вместе с операционной системой,

блокировка всего интернет и сетевого трафика, когда программа не запущена или нет виртуального соединения,

выбор местоположения по региону,

отображение пинга для каждой локации,

сохранение часто используемых серверов в списке избранного,

графические характеристики скорости приема/передачи данных и другое.

На главном окошке программы отображается название страны, на которую Вы перенаправлены, подменный IP-адрес, общее время подключения, протокол шифрования. В целом, VyprVPN весьма удобный VPN-клиент, который позволит Вам почувствовать комфортное и безопасное подключение к интернету всего в несколько простых действий.